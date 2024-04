Sánchez denuncia una "cascada de fango" y una oposición "tóxica" en su contra y asegura que no le van a "frenar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado su gestión al frente del Ejecutivo frente a lo que ha definido como una "cascada de fango en las pantallas" y una oposición "tóxica" y además, ha asegurado que estas dificultades no le van a "frenar" y seguirá gobernando hasta el final de la legislatura. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y sobre la relación con Marruecos, Sánchez ha hecho un repaso de sus políticas y ha asegurado que España avanza en la buena dirección "aunque algunos quieran ocultar esta realidad bajo el fango", según ha lanzado. "Quieren ocultar los buenos resultados del Gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo", se ha quejado. Sánchez ha asegurado que seguirá "luchando" contra estas técnicas --"los ciudadanos tienen mi compromiso de que lo vamos a hacer", ha señalado, anticipando que no prevée bajar el tono de la discusión política-- y a la vez seguirá trabajando para "resolver" los problemas de los ciudadanos. "Porque detrás de la cascada de fango que a menudo ven los ciudadanos en sus pantallas hay y seguirá habiendo un Gobierno y un Estado trabajando. Con un proyecto claro y completo de país, una economía que prospera, que se moderniza, un país que cada día tiene más peso y respeto en el escenario europeo e internacional", ha enfatizado. TENEMOS TRES AÑOS POR DELANTE Además, ha asegurado que seguirá en el Gobierno hasta el final de la legislatura y "no les van a frenar" las dificultades que a su juicio se encuentra en el camino, como la ajustada mayoría parlamentaria que sostiene su Ejecutivo o la falta de acuerdos con la oposición. En este sentido afirma que le gustaría contar con una artimética parlamentaria "más holgada", también que el contexto internacional no fuera tan adverso y que España tuviese una oposición "menos tóxica y más constructiva", según ha lanzado. "No es así y es una lástima, pero que nadie se lleve a engaño, ninguna de estas dificultades nos va a frenar. Tenemos más de tres años por delante de la legislatura para continuar transformando España, para que haya más prosperidad, más empleos, más derechos, más peso internacional, más convivencia. Esos son nuestros objetivos y esos serán nuestros resultados", ha zanjado.