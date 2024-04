Biden ensalza ante Kishida la cooperación entre EEUU y Japón en materia de defensa y seguridad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ante quien ha aprovechado para poner en valor las "medidas significativas" adoptadas por ambos países "para fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad". "Estamos modernizando las estructuras de mando y control. Estamos aumentando la interoperabilidad y la planificación de nuestros Ejércitos para que puedan trabajar juntos de manera fluida y efectiva", ha manifestado el presidente Biden durante una rueda de prensa conjunta en los jardines de la Casa Blanca. Por otro lado, Biden ha adelantado que Estados Unidos y Japón han impulsado también una "red de arquitectura de defensa y misiles aéreos" junto a Australia, y ha informado de que actualmente se está "explorando" la posibilidad de que Tokio se una a la alianza AUKUS, formada por Washington, Canberra y Londres. "La alianza que tenemos con Japón es de naturaleza puramente defensiva (...) Y las cosas que discutimos hoy mejoran nuestra cooperación y tienen que ver puramente con la defensa y la preparación. No está dirigida a ninguna nación en particular ni es una amenaza para la región", ha añadido. Los lazos entre Estados Unidos y Japón, así como la alianza AUKUS --impulsada en septiembre de 2021--, se han interpretado como una forma de ponerle freno a la expansión de China en la región del Indo-Pacífico, si bien las autoridades de los respectivos países no lo ha confirmado nunca de forma explícita.