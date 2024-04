Bruselas acogerá esta semana una reunión "política" para hacer balance de las negociaciones sobre Gibraltar

Bruselas será el escenario esta semana de una reunión a nivel "político" para hacer balance del estado de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido de cara al acuerdo que regulará la relación de Gibraltar con el bloque tras el Brexit, segun fuentes europeas y británicas consultadas por Europa Press. Al encuentro asistirá el ministro de Exteriores británico, David Cameron, según ha confirmado un portavoz del Gobierno de Reino Unido, mientras que Bruselas no ha querido aclarar si será el vicepresidente del Ejecutivo comunitario encargado de la negociación, el socialista Maros Sefcovic, quien encabezará la representación europea. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press han indicado que habrá una reunión "a nivel político" a finales de esta semana en Bruselas para hacer "balance" del estado de unas negociaciones que arrancaron formalmente en octubre de 2021 sin que desde entonces hayan trascendido detalles sobre su progresión. Por su parte, un portavoz del Gobierno británico ha confirmado a Europa Press que Cameron "abordará los asuntos más complejos de las negociaciones esta misma semana" con sus interlocutores europeos, si bien no han especificado con quién se reunirá. "Aunque un acuerdo final no es inminente", ha precisado, rebajando así las expectativas, "la reunión proporcionará una plataforma para avanzar aún más" hacia su consecución. Con todo, el portavoz ha dejado claro que "Reino Unido no llegará a ningún acuerdo que comprometa la soberanía" sobre Gibraltar, en línea con lo que ha venido manifestando desde que arrancaron las negociaciones. ENCUENTRO "MUY PRONTO" ENTRE ALBARES Y CAMERON Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español han reconocido a Europa Press que "hay una dinámica de negociación muy positiva con acercamientos decisivos en puntos importantes a nivel de ministros". Así las cosas, han adelantado que "habrá muy pronto una reunión entre las dos partes", si bien no han querido aclarar si este encuentro podría producirse aprovechando la reunión de la capital europea. Bruselas tuvo que salir al paso el pasado viernes para aclarar que Sefcovic era el único capacitado en la Comisión Europea para hablar del curso de las negociaciones, en tanto que negociador jefe, después de que unas declaraciones de otro de los vicepresidentes, el 'popular' Margaritis Schinas, pusieran en duda que pudiera llegarse a un acuerdo antes de las elecciones europeas del próximo junio. En un breve comunicado junto a Albares, la Comisión Europea advirtió de que el responsable de la negociación era Sefcovic y aseguró que los contactos "avanzan según lo previsto", aunque las conversaciones se encontraban en una fase "sensible". También Albares aseguró que las negociaciones avanzaban "a buen ritmo" e insistió en el deseo de todas las partes de que "el acuerdo se concluya lo antes posible". MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO DE NEGOCIACIÓN Londres y Bruselas celebraron el 21 y 22 de marzo la decimoctava ronda de negociaciones, sin que ninguna de las partes informara sobre avances. Albares insiste desde hace más de un año en que Reino Unido tiene sobre la mesa una propuesta por parte europea que debe responder, mientras que el Gobierno británico esgrime que ellos también han hecho propuestas. Aunque ni Londres ni Bruselas quieren hablar de plazos, lo cierto es que la celebración de elecciones europeas en junio y el previsible adelanto electoral en Reino Unido, donde los sondeos apuntan a una salida de los conservadores y el regreso de los laboristas a Downing Street, imprimen cierta urgencia al acuerdo. En este escenario, correspondería a la nueva Comisión Europea y al nuevo Gobierno británico ultimar su negociación, lo que podría retrasar todo el proceso durante varios meses más. La negociación entre Londres y Bruselas se sustenta en el llamado Acuerdo de Nochevieja sellado el 31 de diciembre de 2020 por el Gobierno británico y el español, el cual prevé la supresión de la Verja y que los controles fronterizos se trasladen al puerto y el aeropuerto de Gibraltar. La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) sería la encargada de realizar dichos controles durante un periodo transitorio de cuatro años.