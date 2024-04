Previa del España - Chequia

La selección española femenina de fútbol afrontará este martes (19.00 horas/La 1) su segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 de Suiza con la visita a Burgos de Chequia, su teórico rival más asequible y frente al que parte como clara favorita para sumar tres nuevos puntos tras su exhibición el pasado viernes en Bélgica. La campeona del mundo volvió a mostrar su ambición en Leuven donde arrasó a un rival competitivo, sobre todo como local, como el combinado belga, incapaz de detener a una España que logró una contundente goleada por 0-7 para dejar claro que es claramente la rival a batir en este grupo. Ahora, al equipo que entrena Montse Tomé le toca medirse con la República Checa, que comenzó su andadura perdiendo en casa ante Dinamarca (1-3) y que tratará de contener el máximo de tiempo posible a la 'Roja', arropada además por la afición que llenará El Plantío ya que se han vendido todas las entradas, lo que demuestra que sigue generando también pasión por su actual momento de forma. El mayor peligro para la número uno del ranking FIFA parece ser ahora mismo ella misma y cualquier posible relajación por verse superior a sus rivales. El pasado viernes se esperaba resistencia por parte de Bélgica, capaz de ganar en casa a equipos de entidad como Inglaterra y Países Bajos, pero encarriló el partido muy pronto y a partir de ahí todo le fue cuesta abajo. Por ello, en Burgos la receta será seguramente la misma. Salir con la ambición que reflejan en todos sus mensajes las internacionales para acabar con la resistencia que puedan oponer las checas, que se refugiarán en un bloque bajo y a lo que les dé el físico para contener todo lo que puedan a la campeona del mundo, que se hará con la posesión y deberá tener paciencia para buscar ese gol tempranero que le facilite la tarea. Además, Tomé podría aprovechar para meter alguna rotación dado también el momento de carga de la actual temporada y para ir probando cosas para los futuros retos a corto plazo que se avecinan. La asturiana no tendrá a su disposición a Laia Codina, baja por molestias físicas, pero sí a otra joven como Silvia Lloris, campeona del mundo Sub-20 y que podría tener su oportunidad de debutar con la Absoluta. Una de las novedades podría ser la central María Méndez, presente en la rueda de prensa previa al partido y que podría dar descanso a la capitana Irene Paredes, mientras que en el mediocampo la joven Vicky López, Fiamma Benítez o Maite Oroz podrían dar aire a Jenni Hermoso o Alexia Putellas. Arriba, Salma Paralluelo, autora de un triplete ante las belgas, y Esther González, que firmó un doblete, rivalizan por un puesto, mientras que Lucía García, Eva Navarro o Alba Redondo podrían ser otras novedades. Por su parte, Chequia, número 30 del ranking mundial y cuyo referente puede ser la delantera del Milán Andrea Staskova, ex del Atlético de Madrid, llega a Burgos después de empezar su camino hacia la Eurocopa con derrota en casa por 1-3 ante Dinamarca, rival frente al que aguantó con empate hasta pasada la hora de juego. Las checas llevan tres derrotas seguidas y en su último duelo con las españolas, cayeron por 0-3 en la Copa de Naciones preparatoria para el Mundial de 2023 y cuando la selección nacional no tenía todavía a sus mejores piezas por su conflicto interna. Con todas ellas, claros triunfos por 4-0 y 1-5 en la clasificación para la anterior EURO. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Misa; Batlle, Méndez, Aleixandri, Carmona; Hermoso, Abelleira, Putellas; Caldentey, Paralluelo y Redondo. CHEQUIA: Votikova; Slajsova, Dedinova, Pochmanova, Bartonová; Szewieczková, Cahynova, Khyrova, Sonntagova, Dubcova; y Staskova. --ÁRBITRA: Jelena Cvetkovic (SRB). --ESTADIO: El Plantío de Burgos. --HORA: 19.00/La 1.