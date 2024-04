Victoria Federica tuvo un 'olvido' con los pendientes y nadie se dio cuenta

Victoria Federica ha sido una de las invitadas a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo que más ha dado que hablar... y todo ello por su espectacular estilismo primaveral, de la firma Himba Collection, que fue todo un éxito. Sin embargo, la hija de la Infanta Elena sufrió un pequeño olvido del que nadie se percató. A su llegada a la iglesia de los Jesuitas la joven no llevaba pendientes, pero lo cierto es que pasó completamente desapercibido porque el vestido y las sandalias acapararon todo el protagonismo. Tras el 'Sí, quiero', la nieta del emérito abandonó la iglesia y posó con su familia para regalarnos una fotografía entrañable con su abuelo... ¡y ahí nos dimos cuenta que lucía pendientes! Parece que Victoria, por falta del tiempo, metió los pendientes en el bolso y pensaba ponérselos de camino a la ceremonia... pero quizás las charlas con su hermano en el coche o el retoque de maquillaje le hicieron despistarse y no fue hasta en el interior de la iglesia cuando se dio cuenta que no los llevaba. De esta manera, no cabe ninguna duda de que la joven se puso los pendientes en la ceremonia y ya salió luciéndolos... un pequeño despiste que le ha pasado a más de una y que refleja los nervios y las prisas con las que peleamos en eventos como estos.