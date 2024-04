Rudy Fernández, en el día de su 39 cumpleaños: "Está claro que esto se está terminando"

Madrid, 4 abr (EFE).- Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, señaló en una rueda de prensa en la que compareció el día de su 39 cumpleaños que para él "está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional" y que "está claro que esto se está terminando", en relación a su carrera.

"Cumplo hoy 39 años y me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años. Se está terminando. Llevo muchos años aquí, mucha tralla física y mental. Creo que ya está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean el baloncesto y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder seguir cosechando títulos con el Real Madrid", dijo.

"Es cierto que ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, física y mentalmente es muy duro porque son muchísimos partidos y creo que está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional", añadió ante los medios.

Preguntado acerca de si con esas palabras daba a entender su retirada a final de temporada, indicó: "Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas. Pero es cierto que ya llega un momento de mi carrera en el que ya tengo una edad, son muchísimos años como profesional. Me he sentido y me siento muy querido en el Real Madrid. Está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan y de disfrutar de mis compañeros en lo que me queda".

"Los consejos que me han ido dando durante estos años, junto con el trabajo psicológico para afrontar temporadas muy largas y competitivas, han hecho que estire el chicle. El trabajo con los preparadores y a nivel personal trabajando con otra gente, me ha ayudado a ser el jugador que he sido y que voy a ser durante estos últimos meses. Cuando esté en la pista voy a darlo todo, a dejarme la piel como he hecho siempre", expresó.

En cuanto a la opción de que el Real Madrid le pidiera seguir un curso más, declaró: "Le debo todo, siempre voy a estar a disposición del club y sé que cuando nos separemos siempre estará en mi cabeza cuando yo o ellos necesitemos algo. Siempre nos volveremos a juntar. Siempre estaré agradecido a Juan Carlos (Sánchez), Alberto (Herreros) y al presidente de que me empujaran a dar el paso de unirme con un club que me ha dado todo. Ha sido la mejor decisión que tomé como deportista profesional".

"Por desgracia he tenido lesiones. Cuando tuve la última lesión de espalda me dijeron que podía estar tres o cuatro años más jugando a nivel profesional, y con el trabajo de los fisios y los preparadores físicos del club he podido vivir muchísimos años más junto a mis compañeros. Me siento un privilegiado de haber llegado hasta ese punto", manifestó.

Dadas las circunstancias, el de este domingo en la Liga Endesa contra el Barça podría ser el último o uno de sus últimos 'clásicos': "Va a ser un partido más en un campo donde no se me quiere mucho. Me siento muy orgulloso de la carrera que he hecho, de poder vivir otro 'Clásico' más con 39 años. Poder encontrarme con compañeros de selección que están en el Barça va a ser muy especial, por supuesto. Pero sin más, hoy me ha salido así porque así lo siento, así quiero decirlo. Me siento muy agradecido de poder seguir estos meses con mi equipo y sobre todo de disfrutarlo al máximo".

En cuanto a si le gustaría ir con la selección española a los Juegos Olímpicos de París, afirmó: "Quiero estar bien físicamente para ayudar al Real Madrid a que consiga los títulos. Otra de mis prioridades es cumplir el sueño que tenía mi padre de poder vivir un Preolímpico, intentar clasificarnos y vivir unos Juegos. Por eso también estoy un poco aquí, no quiero engañar a nadie. Pero quiero ganarme el sitio, poder estar entre los doce y que Sergio me llame como ha hecho todos estos años".

El jugador madridista no sabe aún qué hará cuando lo deje definitivamente: "No lo pienso porque ahora mismo quiero pensar en el día a día. Cuando ya definitivamente lo deje y esté en mi casa sin hacer nada y descansando un poco, que creo que me lo merezco, pensaré en qué quiero hacer con mi vida".

"Seguramente seguiré vinculado al baloncesto porque lo he vivido todo desde muy pequeñito, pero ahora mismo quiero disfrutar de estos días con mis compañeros porque al final llegar a este punto es por ellos y por el ambiente que se vive dentro del equipo", agregó. EFE

