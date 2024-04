Rusia señala a EEUU como responsable de que los bancos armenios hayan dejado de aceptar pagos con tarjeta Mir

Rusia ha señalado a Estados Unidos como responsable de que Armenia haya dejado de aceptar pagos con la tarjeta bancaria rusa Mir, un sistema financiero que se ha visto afectado por el régimen de sanciones contra Moscú en represalia por la guerra de Ucrania. "Los bancos armenios dejaron de aceptar tarjetas Mir en abril no debido a la política de Ereván, sino debido a una presión estadounidense sin precedentes", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. No obstante, ha resaltado que ambos países trabajan ya "para corregir la situación". "Continuaremos discutiendo el daño que está causando esta presión sin precedentes de los estadounidenses", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Los bancos armenios decidieron suspender el sistema de pago ruso con tarjeta Mir, utilizado también en algunos países latinoamericanos como en Venezuela, a partir del 30 de marzo, según informó la agencia de noticias Armenpress. Esto se produce además tras las últimas tensiones entre Armenia y Azerbaiyán a lo largo de la frontera y después de que Ereván anunciara a finales de febrero que congelaba su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). ÚLTIMAS TENSIONES EN LA FRONTERA En la víspera, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán acusó a Armenia de militarizar la frontera en los alrededores de Kalbajar, ciudad bajo control azerí en virtud del alto el fuego de 2020 que puso fin a la Seguna Guerra de Nagorno-Karabaj. "Se ha observado la concentración de efectivos, vehículos blindados, instalaciones para artillería y otras armas pesadas de las Fuerzas Armadas armenias y un movimiento intensivo de sus tropas en diferentes direcciones de la frontera condicional entre Armenia y Azerbaiyán", ha indicado en un comunicado. Asimismo, el Ministerio de Defensa azerí ha denunciado "un aumento de la retórica agresiva contra Azerbaiyán a un alto nivel", así como un incremento deinformación destinada a "agravar la situación en preparación para un intento de sabotaje". En otro comunicado, el lado azerí indicó que se había encontrado armamento en puestos abandonados "por el enemigo" en la región de Kalbajar y en Aghdara. "Se están tomando medidas para sacar el equipo militar, las armas y municiones que pertenecieron a las Fuerzas Armadas armenias en la región de Karabaj", agregó. En respuesta, el Ministerio de Defensa armenio afirmó que el reciente movimiento de tropas y armamento pertenecía a un entrenamiento militar, por lo que la situación en la frontera entre ambos países era "estable". Asimismo, la Misión de la UE en Armenia (EUMA) también indicó en un mensaje en la red social X que sus patrullas informaron de que "la situación ha estado tranquila y silenciosa". "No se han observado tales movimientos", sentenció.