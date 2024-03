Aitana Bonmatí y Cata Coll causan baja en la selección y son sustituidas por Fiamma y Nanclares

La selección española femenina de fútbol se concentrará este lunes para comenzar a preparar los partidos ante Bélgica y Chequia, los dos primeros de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, y lo hará con las bajas de última hora de la centrocampista Aitana Bonmatí y la portera Cata Coll. Según indicó el combinado nacional, las dos futbolistas del FC Barcelona, de las teóricas titulares para la seleccionadora Montse Tomé, no podrán estar en este parón con la campeona del mundo y de la Liga de Naciones por "molestias físicas". Ninguna de las dos jugó este domingo con su equipo el duelo de la Liga F ante el Levante UD, aunque ocuparon plaza en el banquillo, y serán reemplazadas por la centrocampista del Valencia Fiamma Benítez, que estuvo en la convocatoria para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, y por la portera del Athletic Club Adriana Nanclares, que está en un gran momento de forma y que se estrena. Las 23 jugadoras convocadas por la seleccionadora Montse Tomé están citadas a las 16.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para iniciar la preparación para estos dos duelos oficiales, los primeros tras la conquista de la Liga de Naciones el pasado mes de febrero. Y tan sólo tres horas después, las internacionales tendrán su primera sesión de entrenamiento en las instalaciones federativas, que de nuevo será abierta para todos aquellos aficionados que quieran acercarse a animarlas. A partir de ahí, la selección entrenará el martes y el miércoles y el jueves partirá hacia Bélgica donde el viernes se medirá al combinado belga en el Estadio Den Dreef de la localidad de Leuven a las 20.45 horas. Tras el partido, la selección femenina regresará para preparar su segundo encuentro de esta fase de clasificación, el que le enfrentará a Chequia el martes 9 de abril a las 19.00 horas en el Estadio de El Plantío de Burgos. Aparte de las bajas de Bonmatí y Coll, para estos dos choques, Montse Tomé ha confiado prácticamente en el mismo bloque que para la pasada 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones con la principal novedad de la vuelta de la delantera Esther González, del Gotham FC estadounidense. Campeona del mundo el pasado verano, la andaluza no estuvo en la conquista del último título por su falta de ritmo competitivo tras la conclusión de la MLS, pero ya ha vuelto a la competición y la seleccionadora ha vuelto a contar con ella para su parte ofensiva. De la anterior convocatoria, la entrenadora asturiana descartó en esta ocasión a dos jóvenes como la mencionada Fiamma Benítez (Valencia) y la también centrocampista María Pérez (Sevilla), mientras que, como estaba previsto, no llamó a la lateral del Real Madrid Oihane Hernández, de baja por una tendinopatía en el talón de Aquiles del pie izquierdo. --LISTA DE CONVOCADAS. PORTERAS: Misa Rodríguez (Real Madrid), Elene Lete (Real Sociedad) y Adriana Nanclares (Athletic Club). DEFENSAS: Irene Paredes y Ona Batlle (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Levante), Laia Codina (Arsenal), Olga Carmona (Real Madrid), y Sheila García (Atlético) CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas y Vicky López (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres), Tere Abelleira y Maite Oroz (Real Madrid), y Fiamma Benítez (Valencia). DELANTERAS: Mariona Caldentey y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Lucía García (Manchester United), Alba Redondo (Levante UD) y Esther González (Gotham FC).