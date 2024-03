Una veintena de familias de rehenes señalan a Netanyahu por ser un "obstáculo para un acuerdo" de liberación

Familiares de una veintena de rehenes secuestrados en la Franja de Gaza por las milicias palestinas han señalado este sábado su intención de trabajar por la salida del poder del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han señalado como un "obstáculo para un acuerdo" que permita la liberación de los secuestrados. Estas familias han explicado a la prensa israelí que Netanyahu ha rechazado propuestas para la liberación de los rehenes y que ha endurecido su postura negociadora en los contactos que se han mantenido para conseguir un acuerdo. Netanyahu "es un obstáculo para un acuerdo", han reprochado, al tiempo que han criticado que haya tomado decisiones sin consultar al Consejo de Ministros y en base fundamentalmente a sus propios intereses políticos y personales, informa el diario 'The Times of Israel'. Además han denunciado una campaña de calumnias contra las familias de los rehenes. "La conducta de Netanyahu es impensable. Es criminal. No tenemos otra opción. Vamos a trabajar para echarle de inmediato. Es la forma más rápida para conseguir un acuerdo", han argumentado. Entre los familiares firmantes están Ayala Metzger, hijastra del rehén Yoram Metzger, o Einav Tsengauker, madre de Matan Zangauker. Este mismo sábado hay previstas dos convocatorias de manifestaciones en Tel Aviv, una para exigir la dimisión de Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas y otra para pedir la liberación de los rehenes de Gaza. La Policía ha anunciado un refuerzo del dispositivo de seguridad en respuesta a las protestas convocadas un sábado más.