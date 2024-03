El expresidente sudafricano Jacob Zuma sobrevive ileso a un accidente de coche

El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha sobrevivido sin heridas a un accidente de coche ocurrido este pasado jueves por la tarde en el norte de la provincia de KwaZulu-Natal, en la costa este del país. El partido de Zuma, el Umkhonto we Sizwe (La Lanza de la Nación o MK) ha confirmado el siniestro al medio sudafricano Eyewitness. Según las primeras informaciones recogidas a su vez por la cadena News24, el suceso ocurrió en torno a las 19.00 (hora local) entre las localidades de Gingindlovu y Eshowe, e involucró al menos a un vehículo del convoy en el que viajaba el expresidente. El responsable electoral del partido, Musa Mkhize, ha exigido una investigación completa de lo ocurrido para despejar cualquier sospecha sobre un ataque deliberado contra el ex mandatario, según recoge Eyewitness. "Como dije, se trata de un accidente que aún debe ser investigado. Hay que hacerlo, más que nada porque ha estado involucrado al automóvil en el que se encontraba el [ex] presidente", ha indicado. El ataque ocurrió el mismo día que la Comisión Electoral de Sudáfrica (IEC) aceptó una objeción contra Zuma para presentarse como candidato en las próximas elecciones debido a la condena emitida en 2021 contra el exmandatario tras ser declarado culpable de desacato al tribunal. Los abogados del Zuma tienen hasta el 2 de abril para presentar sus apelaciones a este respecto. El veterano político, de 81 años de edad, que dimitió en 2018 asediado por una batería de escándalos y que posteriormente fue condenado por este desacato en el marco de uno de los procesos por supuesta corrupción abiertos contra él, ha criticado duramente a su sucesor, Cyril Ramaphosa, acusándole de no atajar las crisis que atraviesa el país. La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.