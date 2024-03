Los dispositivos tecnológicos obsoletos cogen polvo en los cajones de los hogares españoles

El 29 por ciento de los españoles conservan en casa cinco o más dispositivos electrónicos que se han quedado obsoletos, y no solo teléfonos móviles que ya no se utilizan, principalmente por la eventual posibilidad de que sean necesarios. La tendencia a conservar dispositivos tecnológicos obsoletos o en desuso es mayoritaria en España, con un 85 por ciento de la población que dice estar guardando al menos un aparato que no utiliza, ya sea un 'smartphone', un reproductor multimedia o un accesorio informático. Así se desprende del estudio 'Uso y consumo de la tecnología en 2024', impulsado por el servicio de alquiler de tecnología Grover. Casi tres cuartas partes de la población (74%) almacena en casa más de un producto tecnológico anticuado, mientras que el 29 por ciento de españoles tiene cinco o más aparatos en desuso. El teléfono móvil sobresale como la 'reliquia' predilecta de los españoles, e incluso el 67 por ciento de los españoles admite que conserva en casa un teléfono móvil más antiguo que el que usa actualmente. Pero los cajones y trasteros también almacenan reproductores multimedia (44%), ordenadores y accesorios informáticos (40%) y videoconsolas y cascos de realidad virtual (33%). La principal razón es la prudencia ante la posibilidad de que estos aparatos sean necesarios en otro momento (33%), seguida de otros factores como la nostalgia que nos motiva a conservarlos como recuerdo (26%) o que, simplemente, olvidar que se tienen (13%). No obstante, muchas de las personas que guardan dispositivos anticuados en casa son conscientes de que podrían cambiar de opinión en algún momento y decidir desprenderse de ellos, principalmente para obtener un beneficio económico por una venta en segunda mano (19%), ganar espacio libre en casa (19%) o por estar plenamente seguros de que no los volverán a utilizar nunca más (14%).