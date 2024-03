Sofía Cristo, rotunda tras salir a la luz el motivo por el que su hermano Ángel rompió con su madre

Inesperado giro de guión en la guerra que desde hace meses mantiene Bárbara Rey contra su hijo Ángel Cristo. Había algo que se nos escapaba, y era por qué el joven había decidido dinamitar la paz familiar con unas durísimas declaraciones sobre su madre en '¡De viernes!' a finales de 2023. Y ahora es la revista 'Lecturas' quien desvela la razón por la que el concursante de 'Supervivientes 2024' decidió dar este paso al frente y 'desenmascarar' a la vedette en televisión: un negocio envenenado por el que habría contraído una deuda de 100.000 euros. Como asegura la publicación, Bárbara recomendó a su hijo en el año 2010 un trabajo por el que podría ganar dinero fácil, y le puso en contacto con la sociedad Durbek MadridSL. El cometido de Ángel era ejercer de administrador, por lo que cobraría unos 700 euros mensuales. Y cual fue su sorpresa cuando este verano, cuando estaba de vacaciones en la casa de su madre en Marbella, le notificaron que debía afrontar una cuantiosa deuda económica -100.000 euros- por su papel como administrador único en dicha sociedad. Un mazazo para Ángel que, tras preguntarle a su madre si el negocio que le había conseguido tenía algo de fraudulento o envenenado, decidió poner distancia de por medio y romper su relación con la vedette. Una impactante información sobre la que ya se ha pronunciado Sofía Cristo. "No he visto nada amor, me acabo de levantar, mi perra y me voy a trabajar" ha afirmado cuando le hemos preguntado si esta elevada deuda es la razón de la guerra entre su madre y su hermano esta mañana; un tema del que ha asegurado que "no voy a hablar". Sin embargo, minutos después la Dj ha regresado a su casa y no ha dudado en dar la cara por su madre poniendo en duda los datos que maneja 'Lecturas': "No creo que sea verdad eso pero bueno, no voy a hablar de nada" ha comentado rotunda, asegurando que "no tenemos ninguna deuda ninguno". "Y si él tiene una deuda será suya. Yo no sé si tiene deuda o no, yo no sé nada. Pero ni lo sé ni me interesa" ha sentenciado dejando entrever que en el caso de que Ángel deba 100.000 euros, Bárbara no tendría nada que ver.