Mari Ángeles Grajal reacciona con una sonrisa irónica a las graves acusaciones de Jaime Ostos Jr.

Nuevo capítulo en la guerra sin cuartel que libran en los platós de televisión los hijos del primer matrimonio de Jaime Ostos, Gabriela y Jaime Ostos Jr., contra su viuda y su hijo menor, Mari Ángeles Grajal y Jacobo Ostos. Después de que su hermana denunciase en televisión que la doctora 'desvalijó' la casa familiar y cuando fueron a por las pertenencias y enseres de su padre -en concreto un cuadro de Ruzafa, un capote de paseo, un dibujo de Picasso y la Cruz de la Beneficencia- no se encontraron con ningún objeto de valor (ni económico ni sentimental), Jaime ha ido un paso más allá y ha anunciado medidas legales contra Grajal y su hijo para recibir la legítima parte de la herencia que les corresponde por ley. Además, ha sembrado la duda sobre la paternidad de Jacobo y, acusando a la viuda de su padre de tener un amante cuando se quedó embarazada -asegurando que su hermano se parece muchísimo a este hombre cuya identidad no ha querido revelar- ha anunciado que piensa solicitar las pruebas de ADN para comprobar si el Dj es efectivamente su hermano. Un inesperado ataque al que Mari Ángeles ha reaccionado con total impasibilidad. Como si nada hubiese sucedido, la neumóloga ha acudido este miércoles a su trabajo y, sin perder la sonrisa ni la calma en ningún momento -aunque ha estado a punto en varias ocasiones pidiendo a los reporteros que la dejasen pasar- ha evitado responder a Jaime Jr. sin revelar qué le han parecido sus durísimas acusaciones. "No voy a hablar nada" ha afirmado con una risa irónica antes de hacer gesto de mantener la boca cerrada, dejando en el aire cómo está Jacobo después de que su hermano haya afirmado que no es hijo de su padre, y si piensan tomar medidas legales contra el hijo del torero para defender su honor.