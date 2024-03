Última hora de Mario Vargas Llosa tras las preocupantes informaciones sobre su estado de salud

Preocupación por Mario Vargas Llosa, que el próximo 28 de marzo cumplirá 88 años, después de que el periodista Aurelio Manzano activase todas las alarmas este domingo en el programa 'Fiesta' al desvelar que el premio Nobel habría sufrido un empeoramiento en su salud. Muy cauto, evitaba entrar en detalles sobre la información que había recibido, pero sí deslizaba que el estado del escritos sería "muy delicado" y "nada favorable". El peruano, que lleva una vida discreta en Madrid, hace meses que no asiste a ningún acto público -algo que hacía a menudo cuando era pareja de Isabel Preysler, con la que rompió en diciembre de 2022 después de casi 8 años de relación- y las últimas noticias que tuvimos sobre él fue que estaba centrado en escribir su nueva novela. En julio del año pasado Mario estuvo ingresado por Covid, pero demostrando su enorme fortaleza a pesar de su edad recibía el alta completamente recuperado después de varios días en el Hospital Ruber de la capital. Se trataba de la segunda vez que el escritor tenía que ser hospitalizado por este motivo, ya que un año antes -cuando todavía era feliz con la 'reina de corazones'- también hubo una gran preocupación por su estado tras contagiarse de dicho virus. De ahí que en las últimas horas se haya especulado con si este empeoramiento en el estado de salud del Nobel tendría algo que ver con el Coronavirus. Y la respuesta es no. La editorial de Vargas Llosa, Alfaguara, ha aclarado al diario 'La Razón' que la información que se ha dado en 'Fiesta' es completamente falsa, ya que el autor se encuentra "bien" y no hay ni "agravamiento ni ingreso" como se ha llegado a especular.