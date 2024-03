Carlos Areces protagoniza 'Muertos S.L': "La única comedia que no ofendería a nadie sería una que no tuviera gracia"

Los dos primeros episodios de 'Muertos S.L', la nueva comedia de Laura y Alberto Caballero ('Aquí no hay quien viva', 'Machos alfa'), verán la luz en Movistar Plus+ el próximo 4 de abril. Ambientada en una funeraria familiar y centrada en las relaciones laborales y el día a día en la empresa, la serie no duda en abordar temas escabrosos en clave de humor. "Yo no creo que haya temas que no sean graciosos, de hecho cuando no te puedes reír es cuando más gracia te hacen las cosas", opina Carlos Areces, que encabeza el reparto de la ficción. "No ofender a nadie es imposible. Yo creo que la única comedia que no ofendería a nadie sería una que no tuviera nada de gracia", ha declarado el actor en una entrevista concedida a Europa Press, ante la pregunta de si había sentido algún reparo en cuanto a tratar un tema tan sensible como la muerte en la ficción. Areces admite que comparte "esa vena de humor negro que tienen los Caballero". Su compañera de reparto, Ascen López, señala que "hay una tradición de humor negro español con Mihura, Jardiel..." y cita a Miguel Gila: "Si no sabe aguantar una broma, váyase del pueblo". "Desde el punto de vista de los creadores tenemos que pelear desde el humor y la comedia a favor de la libertad de expresión y de poder tratar prácticamente cualquier tema", comentaba Alberto Caballero en la rueda de prensa. Según la experiencia del guionista, al final "encajamos bien casi todo" y desarrollando el proyecto ha descubierto que era algo que la propia sociedad estaba pidiendo: "Se está abriendo mucho el abanico de cómo despedir y gestionar emocionalmente el tema de la muerte". Los hermanos bromean sobre lo que les ha llevado a ambientar su nueva comedia en una funeraria: "la muerte, que se nos acerca... la crisis de la mediana edad". "Es una cosa que dejamos de lado y vivimos como si no existiese, pero existe", expresan, en referencia a la muerte. Alberto Caballero reflexiona sobre la importancia de "normalizar el fenómeno como parte de un proceso natural, que es algo que otras culturas tienen más integrado". "UN CASO A LO #METOO" La serie cuenta además con una trama de acoso laboral que la sinopsis presenta como "un caso a lo #metoo". "Era una idea que nos surgió en el desarrollo del proyecto para darle un poco más de peso a la serie, por este tema un poco obsesional de dignificar la comedia y hacer reír pero también tratar asuntos serios", explica el director. A los Caballero les interesaba lo que ocurre cuando el agresor ha muerto sin ser denunciado y castigado porque "claro, todo el mundo cuando morimos nos convertimos en buenas personas". En esta línea, los creadores hablan de "cómo los casos de acoso o agresión en el ambito laboral o familiar, se van ocultando". "Se va metiendo mierda debajo de la alfombra hasta que llega un momento que la mierda no cabe", afirman. "Al fin y al cabo, como estamos hablando de una pyme, pequeña y mediana empresa, tejido español empresarial a tope, son casos que han estado a la hora del día", explican los directores, observando que es importante el factor de que sea una empresa pequeña porque el miedo a perder el puesto en esos casos es mayor y el apoyo, menor. https://twitter.com/MovistarPlus/status/1765336580514844832 'Muertos S.L' está compuesta por ocho episodios, que llegarán de dos en dos cada semana a Movistar Plus+ desde el próximo 4 de abril. El equipo ha revelado que ya hay una segunda temporada rodada. Además de los mencionados intérpretes, completan el elenco de la ficción Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerald B. Filmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz y Lorea Intxausti, entre otros.