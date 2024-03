Residente inicia su gira mundial con dos fechas en España por su álbum 'Las letras ya no importan'

El artista puertorriqueño René, más conocido como Residente, ha anunciado una gira mundial con motivo del lanzamiento de su primer álbum en siete años, 'Las letras ya no importan' y comenzará el tour con dos conciertos en Madrid y en Barcelona. Los conciertos tendrán lugar el 15 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 15 de septiembre en el Wizink Center de Madrid. Después, actuará el 18 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos); el día 20 en Los Ángeles (Estados Unidos) y el 27 del mismo mes, en Buenos Aires (Argentina). Durante el mes de octubre, el artista actuará, el día 3, en Montevideo (Uruguay); el 8 en Santiago (Chile); el 9 en Lima (Perú); el día 12 en Bogotá (Colombia) y el 26 de octubre, en Quito (Ecuador). Finalmente, en noviembre de 2024, René dará conciertos el día 7 en Ciudad de México (México), el día 15 en Ciudad de Guatemala (Guatemala), el 16 en San Salvador (El Salvador), y el 7 de diciembre, en su ciudad natal, San Juan (Puerto Rico). El artista anunciaba hace unas semanas en sus redes sociales 'Las letras ya no importan' con un corto en el que aparece la actriz española Najwa Nimri y, recientemente, ha lanzado su canción '313', cuyo videoclip protagoniza Penélope Cruz. Así, con este disco, Residente trata de hacer una reivindicación sobre que escribir "buenas letras" no está reñido con el éxito de un artista, ni con su "vocación popular", según ha informado el artista en un comunicado.