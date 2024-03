Lunes 4 de marzo de 2024

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Pamplona. Osasuna recibe este lunes a las 21.00 al Deportivo Alavés en el cierre de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports y con el objetivo de prolongar su buena dinámica de resultados para atar la permanencia con una victoria ante un rival directo por el mismo objetivo.

.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. La Real Sociedad afina este lunes su preparación para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de campeones en la que tiene que remontar en casa el 2-0 encajado en la ida ante el París Saint-Germain. Ruedas de prensa previas de Imanol Alguacil y Luis Enrique Martínez, acompañados respectivamente por los jugadores Martín Zubimendi y Bradley Barcola.

.

CICLISMO TIRRENO-ADRIÁTICO

Redacción Deportes. El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour de Francia, se presenta entre este lunes y el domingo como el gran favorito para conquistar el tridente en la 59 edición de la Tirreno-Adriático, en la que aspiran a puestos de honor los españoles Juan Ayuso (UAE) y Enric Mas (Movistar).

(Texto)

.

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Análisis de los campeonatos del mundo en pista corta, que finalizaron el domingo en Glasgow. Información de David Ramiro.

- Ana Peleteiro y Fatima Diame, medallistad de bronce en triple salto y salto de longitud, y el resto del equipo español llegan al aeropuerto de Madrid a las 16.55 en el vuelo BA460.

.

BALONCESTO

- Málaga. Ricky Rubio, internacional español del Barça, y Sergio Scariolo, seleccionador nacional, participan en la rueda de prensa de presentación del proyecto "I am ready", resultado de la colaboración entre Nixi for children, The Ricky Rubio Foundation y la Fundación Cesare Scariolo (11.30. Hospital Materno Infantil de Málaga).

- Eurocopa. Última hora del Ratiopharm Ulm (ALE)-Joventut Badalona, de los octavos de final (a partido único).

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos de la 4ª jornada Promitheas-UCAM Murcia y Unicaja-Estrasburgo.

- NBA: Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, Utah Jazz-Washington Wizards, Sacramento Kings-Chicago Bulls, Los Angeles-Lakers-Oklahoma City Thunder.

.

CICLISMO

- 82 París-Niza, del UCI World Tour (hasta 10). (FOTO)

- 59 Tirreno-Adriático, en Italia, del UCI World Tour (hasta 10).

.

ESQUÍ ALPINO

- Entrevista con María José Rienda, ex secretaria de Estado para el Deporte y la esquiadora española con más victorias en la Copa del Mundo. Por Adrian R. Huber.

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Osasuna-Alavés (21.00).

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de vuelta de octavos de final Bayern-Lazio y Real Sociedad-PSG.

. Real Sociedad: entrenamiento a las 12.00 en su Ciudad deportiva. Rueda de prensa de Imanol Alguacil y Martín Zubimendi a las 16.30 en el estadio. (FOTO)

. PSG: rueda de Prensa de Luis Enrique Martínez y Bradley Barcola en el estadio a las 17.15 y entrenamiento posterior, a las 18.30. (FOTO)

. Bayern: rueda de prensa a las 13.00 y entrenamiento a las 16.00. (FOTO)

. Lazio: entrenamiento a las 11.00 y rueda de prensa a las 18.00 en el Allianz Arena. (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. 29ª jornada: Elche-Alcorcón (20.30).

- Inglaterra. 27ª jornada: Sheffield United-Arsenal (21.00).

- Italia. 27ª jornada (FOTO): Inter-Génova (20.45).

- Portugal. 24ª jornada: Famalicao-Boavista (21.15).

.

OLIMPISMO

- ¿Ganas de Juegos? Un cuestionario para conocer la historia olímpica. Los Juegos de la XXXIII Olimpiada se inaugurarán en París el 26 de julio de 2024. Para entretener la espera, EFE plantea un cuestionario semanal de preguntas y respuestas con el objetivo de conocer la historia olímpica y a sus grandes protagonistas.

.

VELA

- Campeonatos del Mundo de 49er, en Lanzarote (hasta 10).

- Copa América. Entrevista con la mallorquina Elvira Llabrés, ingeniera de Computación del equipo británico INEOS.

