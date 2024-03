Genoveva recupera la sonrisa. De su mote vinculado a Federico X, a cómo están siendo sus primeros días en 'El Desafío'

Después de 4 meses alejada del foco mediático y en paradero 'desconocido' desde que salió a la luz su relación de amistad con Federico de Dinamarca y las imágenes de su 'cita' secreta en Madrid, Genoveva Casanova ha reaparecido por todo lo alto convertida en el gran fichaje estrella -con permiso de Victoria Federica- de la quinta edición de 'El Desafío'. Expectación máxima por este inesperado regreso de la ex de Cayetano Martínez de Irujo como concursante de uno de los programas estrella de Atresmedia, después de rechazar desde noviembre -cuando 'Lecturas' publicó sus instantáneas paseando por la capital con el ahora Rey danés- numerosas (y millonarias) ofertas de diferentes medios de comunicación para romper su silencio. Un fichaje del que Jorge Salvador, uno de los responsables de 'El Desafío', ha revelado más detalles este jueves en 'El Hormiguero', horas después de que Genoveva hiciese lo imposible ocultándose bajo un gran pañuelo negro para no ser captada por las cámaras a su llegada a las grabaciones del talent. "El contrato de Genoveva es de hace casi un año. Estuvimos la temporada anterior ya hablando con ella y cuando terminó la temporada cerramos para esta, así que lleva un año cerrado", ha dejado claro el productor, desmintiendo así que la mexicana haya negociado sus condiciones y su participación en el programa tras sus imágenes con Federico de Dinamarca. Sobre cómo se encuentra Genoveva y cuál está siendo su actitud, ha revelado que "hace una semana que está entrenando con nosotros y es bestial. Viene con una sonrisa al plató que da gusto verla". "Hoy hemos hecho un ensayo que todos los que estábamos allí estábamos sufriendo de lo difícil que es, y ella sin perder la sonrisa en ningún momento. Es espectacular", ha asegurado. Un fichaje que se ha llevado en el más absoluto de los secretos; y tando es así que como ha contado Jorge Salvador "no se lo hemos dicho ni al propio equipo. Solo había dos personas que sabían que estaba Genoveva. La llamábamos 'miss X' y el equipo nos odiaba porque no se lo decíamos", ha explicado, desvelando el nombre en clave de la socialité, que casualmente tiene relación con el Rey danés, Federico X. VICTORIA FEDERICA, UNA ENTUSIASTA NATA QUE SE ATREVE CON TODO En cuanto al otro gran fichaje de esta edición en la que también concursarán otros rostros conocidos como Manuel Díaz 'El Cordobés', Feliciano López, Susi Caramelo, Roberto Brasero o Lola Lolita, es sin duda Victoria Federica. De ella ha contado el responsable de 'El Desafío' que "lleva un mes entrenando y haciendo pruebas espectaculares". "No pensábamos darle algunas pruebas porque son arriesgas y ella lleva un mes pidiéndome hacerlas porque ve el programa. Es valiente" ha asegurado, reconociendo que en este mes "ha enamorado al equipo por la actitud que tiene, es extraordinaria".