La obra 'Slave Play', protagonizada por Kit Harington, ofrece espectáculos en Londres para público "totalmente negro"

El actor Kit Harington, conocido por su papel de Jon Nieve en 'Juego de tronos', protagonizará la obra de teatro 'Slave Play' que ofrece espectáculos para un público "totalmente negro" para garantizar que los asistentes estén libres de la "mirada blanca", según informa 'The Guardian'. La obra se estrena en el Noel Coward Theatre de Londres en junio para una temporada de tres meses y ofrecerá dos funciones específicamente para una "audiencia que se identifica como negra". Dichos espectáculos, según el medio citado, tienen la intención de crear un ambiente racionalmente homogéneo "libre de la mirada blanca". La producción, creada por Jeremy Harris y dirigida por Robert O'Hara, retrata a parejas interraciales en la América del siglo XXI que se someten a terapia sexual y les obliga a actuar como esclavos y amos. La obra tuvo presencia en Broadway y llegó a recibir diez nominaciones a los premios Tony. La representación de las relaciones sexuales durante la esclavitud suscitó críticas en los Estados Unidos, donde incluso una petición exigió la cancelación de la obra, acusándola de "sentimiento antinegro disfrazado de arte", por su tratamiento de las relaciones sexuales durante la esclavitud, según 'The Guardian'. En la página web del teatro se presenta la obra como una producción "controvertida, innovadora y la más nominada al Premio Tony de todos los tiempos". Según el medio británico, Jeremy Harris defendió ante la BBC su política de acceso al público, al asegurar que "no significaba que los blancos fueran no invitados sino que la gente tenía que ser radicalmente invitada a un espacio para saber que pertenece a él". El dramaturgo afirmó que a las personas negras se les había dicho que "no pertenecían al teatro" y que su iniciativa era un intento de permitirles "sentirse seguros con muchas otras personas negras", ya que "el público negro y el público blanco responden a las cosas de manera diferente". Por toda la polémica surgida, en la página web de la obra se ha señalado que "no se impedirá a nadie asistir a ninguna representación de 'Slave Play' en las citas de 'Black out'.