El filme 'Past Lives' se consagra en los premios Spirit y mira ya hacia los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.) 25 feb (EFE).- El filme 'Past Lives' ('Vidas Pasadas', en español) y su directora, la surcoreana Celine Song, se consagraron este domingo en la 39 edición de los premios Spirit, los más reputados del cine independiente a nivel mundial, gracias a sus triunfos en las categorías de mejor película y mejor dirección.

Unas victorias que le hacen tomar impulso de cara a los Óscar, previstos para el próximo 10 de marzo y en los que hasta hoy no contaba con grandes posibilidades en los apartados a los que se postula: el de mejor película y el de mejor guion original.

'Past Lives', del estudio A24 que ya triunfó el año pasado con 'Everything Everywhere All At Once', se enfrentaba en la categoría de mejor largometraje a 'May December', 'American Fiction', 'All of Us Strangers', 'We Grown Now' y 'Passages'.

"Hay un concepto oriental en nuestra película que se llama 'inyeon' (...) Trata de cómo el mero hecho de estar en el mismo espacio y tiempo en esta vida con otras personas significa que en realidad nos conocíamos de muchas vidas anteriores", introdujo Song al recibir el premio en la gala celebrada como cada año en Santa Mónica.

Y añadió: "Creo que haciendo esta película me he sentido así (...) Es una sensación que tengo en la que me siento mucho menos sola porque sé que todos aquí sienten lo mismo... así que muchas gracias por todo".

Esta cinta sigue el encuentro de dos amigos de la infancia que reflexionan sobre su relación y sus propias vidas.

Bautizados como "los Óscar del indie", los premios Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra bastante baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

En esta edición de los Spirit, 'The Holdovers' ('Los que se quedan') se llevó el mayor número de galardones de la mano del éxito de Da'Vine Joy Randolph como mejor interpretación secundaria, Dominic Sessa como actor revelación y Eigil Bryld como director de fotografía.

Por su parte, Jeffrey Wright ganó el premio al mejor papel principal por 'American Fiction', producción que también fue condecorada con el galardón a mejor guion por el trabajo de Cord Jefferson, que además ejerció como director.

Mientras que Samy Burch y Alex Mechanik, de 'May December', fueron reconocidos con el premio al mejor primer guion.

El galardón de mejor película internacional fue a parar a 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), obra de la francesa Justine Triet.

La última edición de estos premios ya contó por primera vez con categorías de interpretación neutras, hasta entonces divididas por sexos.

El evento, que pudo seguirse a través de IMDb y del canal oficial de YouTube de Film Independent, también dejó reconocimientos en las categorías televisivas para 'The Last of Us', por las actuaciones de Nick Offerman y Keivonn Montreal Woodard, y para 'Beef', que fue laureada con el mejor guion de una serie nueva y Alice Wong se impuso con el mejor papel principal en una producción de este tipo. EFE

gac/rrt

(foto)