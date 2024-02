Paso atrás del Niza y el Lille hacia la 'Champions'

Redacción deportes, 25 feb (EFE).- El Niza, que no pasó del empate en el Allianz Riviera ante el Clermont (0-0), y el Lille, superado en Toulouse (3-1), dieron un paso atrás en su carrera hacia los puestos de Liga de Campeones de la Ligue 1.

Con el París Saint Germain como líder, el Brest infalible, segundo, y el Mónaco, renacido, tercero, solo una plaza por ahora está en juego. Sigue en poder del Niza aunque no pudo con el colista. Aunque peor parado salió el Lille que encajó en el estadio Municipal su quinta derrota del curso y, queda a dos puntos del conjunto nicense en la tabla.

Al Niza, además, le salvó su portero Marcin Bulka que en el añadido de la primera parte detuvo un penalti ejecutado por Shamar Nicholson que pudo poner por delante al cuadro visitante.

Perdió con el empate el tercer lugar de la clasificación el Niza de Francesco Farioli que, incapaz de marcar, queda a un punto del Mónaco que venció previamente en Lens (2-3).

Peor le fue al Lille que salió derrotado del Estadio Municipal ante el Toulouse del español Carles Martínez que se aleja del descenso. El conjuntolocal tuvo que remontar, en la segunda parte, la ventaja que el Lille adquirió en la primera parte con el gol del islandés Hakon Amar Haraldsson.

Pero Christian Mawisa, al inicio de la segunda parte, logró el empate y a la hora de juego, el suizo Vincent sierro puso por delante al equipo local que redondeó su victoria seis después con el tanto del neerlandés Thijs Dallinga.

Se ha recuperado el cuadro de Carles Martínez que sumó su segunda victoria seguida y se distancia en cuatro puntos del descenso.

En el estadio Oceane, un doblete del danés Mohammed Daramy, que marcó el segundo de sus goles en el tiempo añadido, restableció al Reims, vencedor ante el Le Havre (1-2) que no pudo evitar su tercera derrota seguida.

Daramy abrió el marcador a la hora de partido y puso por delante al Reims que se quedó con un jugador menos cinco minutos más tarde con la expulsión de Thomas Foket por doble amarilla.

Empató el guineano Abdoulaye Toure, de penalti, a un cuarto de hora del final pero también desde los once metros, Daramy batió por segunda vez a Mathieu Gorgelin y dio la victoria al conjunto de Will Still. EFE

apa/jl