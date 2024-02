Lula acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza y defiende crear un Estado palestino "libre y soberano"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado este viernes a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino y ha defendido la creación de un Estado palestino, lejos de "retirar sus palabras", como han exigido las autoridades israelíes después de que el mandatario comparase la ofensiva israelí sobre esta región con el Holocausto. "No cambiaré mi dignidad por la falsedad. Estoy a favor de la creación de un Estado palestino libre y soberano. Que este Estado palestino viva en armonía con el Estado de Israel. Lo que está haciendo el Gobierno israelí no es guerra, es genocidio. Están asesinando a niños y mujeres", ha sentenciado el presidente de Brasil en la red social X, antes Twitter. En el mismo mensaje, Lula ha defendido que estas palabras las dice "de la misma manera" que dijo cuando estaba en prisión "que no aceptaría ningún trato para salir de la cárcel, que no cambiaría (su) libertad por (su) dignidad". Estas palabras llegan después de que el político brasileño comparase el pasado domingo la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza con el Holocausto cometido por Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dichas declaraciones llevaron al Gobierno de Israel a declarar a Lula 'persona non grata' "hasta que pida disculpas y retire sus palabras". Unas palabras que han despertado también el disentimiento de Estados Unidos. "Tenemos diferencias sobre algunas cuestiones y la forma en la que las abordamos. Sobre esta cuestión en particular, obviamente no estamos de acuerdo con la comparación de Gaza con el Holocausto. Pero eso también es algo que hacen los amigos", ha argumentado este viernes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al ser preguntado al respecto. Como consecuencia de los pronunciamientos de Lula da Silva, las tensiones entre Brasil e Israel han escalado hasta el punto de convocar a sus respectivos embajadores para presentar protestas formales.