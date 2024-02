El álbum inédito de Paco y Pepe de Lucía, perdido 70 años, es "la historia de un niño prodigio", según Lucía Sánchez

Los dos primeros temas del álbum inédito de los hermanos Paco y Pepe de Lucía, 'Paquito y Pepito', que saldrá en 2024, se estrenan tras casi 70 años desaparecidos, y muestran "la historia de un niño prodigio", según ha explicado la hija de Paco, Lucía Sánchez en una entrevista para Europa Press. El disco, que está datado en 1956 y muestra a los dos hermanos, de 11 y 13 años, grabando en su casa familiar de Algeciras, es una colección de una hora de cantes y de toques flamencos que Paco y Pepe grabaron con con un magnetofón que consiguen de Gibraltar, según ha revelado en una entrevista para Europa Press, el productor de BMG, Javier Doria. Así, la cinta ha sido custodiada durante todos estos años por un amigo familiar de los artistas, Reyes Benítez, que guardó el trabajo en "una caja de membrillo", la cual, posteriormente y con herramientas de inteligencia artificial, ha sido tratada para separar la voz de la guitarra, y así se ha realizado un trabajo "ahora que hace 15 años no se habría podido hacer", ha añadido Doria. De hecho, Lucía Sánchez, ha advertido de que el álbum no solo tiene "gran valor histórico", sino también "valor artístico", porque se trata de "la primera grabación" de flamenco moderno. "Tiene un valor artístico por sí mismo, además del valor histórico por la figura de Paco y Pepe de Lucía, porque es la primera grabación de lo que puede considerarse flamenco moderno. Los niños empiezan a percibir su impronta, su arte, y en el flamenco estaba prohibido componer, estaba prohibido salir del carril formal. Estas grabaciones son el primer testimonio del genio de Paco de Lucía, él empieza a transformar lo que hacían otros, es una especie de antología del flamenco de la década de los 50 y de los 60, pero ya empieza a coger de aquí de allá y lo hace suyo. Se puede ver su personalidad muy definida en estas grabaciones", ha añadido Sánchez. A nivel histórico, Doria ha apuntado que es "una colección de música impregnada de nostalgia" y que es "la oportunidad de mirar por un agujerito a lo que ocurrió en Algeciras en 1959" y ver a los dos niños "divirtiéndose, grabando en su casa". 'Paquito y Pepito' se ha presentado en Nueva York este 24 de febrero, con motivo del festival 'Paco de Lucía Legacy', que durante la semana del 20 al 25 homenajeará al guitarrista por el 10º aniversario de su muerte. Aún así, Sánchez ha recalcado que también se trata de poner "un broche de oro" a la carrera de Pepe, que formó durante "muchos años" parte del sexteto de Paco de Lucía y que, según Sánchez, sea "probablemente su último trabajo". PACO DE LUCÍA, "NIÑO PRODIGIO" En las grabaciones, a las que Europa Press ha tenido acceso, la técnica de Paco de Lucía en la guitarra muestra una destreza que no se corresponde con la de un niño de 11 años. Su hija, Lucía Sánchez explica que a esa edad, los niños son tan pequeños que "no le llegan ni las manitas", por lo que considera que "no hay precedentes" y que se trata de "la historia del niño prodigio". Pero aunque Sánchez cree que ambos hermanos tenían "un don natural", asegura que el padre de ambos tiene "gran mérito", porque fue quien les enseñó música. "No es casualidad que te salgan tantos hijos tan virtuosos, eso también tiene una enseñanza detrás, es por algo", ha concluido Sánchez.