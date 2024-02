Trump pide desestimar el caso de los documentos clasificados por considerar que goza de inmunidad presidencial

El equipo legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha pedido desestimar el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago por considerar que el magnate goza de inmunidad presidencial, algo que también alegaron en la causa por intentar revertir elecciones de 2020 y que fue desestimado. Los abogados de Trump han presentado este jueves por la noche cuatro documentos asegurando que los cargos contra el exmandatario por mantener información clasificada en su residencia carecen de legalidad, según ha publicado la cadena de televisión CBS News. En ese sentido, han justificado que Trump retiró los documentos de la Casa Blanca como un "acto oficial del presidente en ejercicio", razón por la que tiene "derecho a la inmunidad". Esta estrategia no funcionó a principios de febrero, cuando un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictó que Trump no tenía inmunidad derivada de su antiguo cargo que le impidiese ser juzgado por tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, lo que dio vía libre a uno de los principales frentes judiciales que tiene abierto sobre este tema. Trump ha basado gran parte de su defensa en que, como presidente, no cabe siquiera que pueda ser examinado por los casos que ha abierto el fiscal especial Jack Smith. Según el antiguo mandatario, sus movimientos entraron dentro de sus competencias oficiales y, por tanto, es inmune.