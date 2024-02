Jueves, 22 de febrero de 2024 (08.30 GMT)

Bangkok, 22 feb (EFE).-

.- Cisjordania.- Al menos una persona resultó muerta y cinco heridas este jueves, algunas de gravedad, en un ataque a tiros en una carretera que conecta un asentamiento israelí en Cisjordania ocupada, donde no cesa la violencia vinculada a la invasión israelí de Gaza, mientras crece el apoyo ciudadano a un acuerdo político.

.- Naciones Unidas.- La representante de la ONU para investigar la supuesta implicación de la UNRWA en acciones terroristas contra Israel, Catherine Colonna, se reúne con el secretario general António Guterres y ofrece a continuación una rueda de prensa.

.- La Haya (Países Bajos).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) continúa este jueves sus audiencias públicas sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y escucha el testimonio de varios países y organizaciones internacionales, con el fin de emitir una opinión consultiva sobre “las políticas y prácticas de Israel".

.- Washington (EE.UU.).- La ofensiva terrestre que Israel prepara sobre Rafah, en el sur de Gaza y donde se concentran más de un millón de palestinos, ha tensado aún más las relaciones entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Joe Biden.

.- Kiev (Ucrania).- Dos años después de aquella madrugada del 24 de febrero en que las sirenas y las explosiones sonaron por primera vez en muchas de sus ciudades, los ucranianos han tenido que adaptarse a una realidad en la que la necesidad de seguir viviendo con normalidad se cruza a diario con las más descarnadas tragedias.

.- Río de Janeiro (Brasil).- Los ministros de Exteriores del G20 terminan en Río de Janeiro una reunión de dos días en las que han analizado la escalada de conflictos en el mundo y en la que unos cuantos miembros han apelado por la reforma de los organismos multilaterales, entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU.

.- Bruselas (Bélgica).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, inaugura el Foro Europa de Nueva Economía en Bruselas, presentada por la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

.- Bruselas (Bélgica).- Entrevista con el director de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, sobre las próximas elecciones europeas.

.- La Paragua (Venezuela).- Continúan las labores de rescate en la mina ilegal 'Bulla Loca', en el estado amazónico Bolívar, donde, hasta el momento, según el Gobierno, fueron recuperados 16 cadáveres y 11 personas fueron rescatadas con heridas de diversa consideración, sin que oficialmente se haya informado del número de desaparecidos.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha recibido alabanzas de personalidades conservadoras de EE.UU. por su mano dura contra las pandillas, interviene en el foro conservador más relevante de Estados Unidos, que este año es más internacional que nunca antes.

.- Nashville (EE.UU.).- El republicano Donald Trump participa este jueves en la convención anual de la asociación cristiana “National Religion Broadcasters”.

.- Washington (EE.UU.).- La Casa Blanca conmemora este jueves las contribuciones de los afro latinos con una ceremonia en la que participarán líderes de esa comunidad y que se enmarca dentro del Mes de la Herencia Afroamericana, que ese año se celebra con el lema los "Afroamericanos y las Artes".

.- Miami (EE.UU.).- Está previsto que el módulo Oidseo, de la empresa Intuitive Machines que despegó de Florida el pasado 15 de febrero con experimentos de la NASA, alunice hoy, con lo que se convertirá en la primera nave estadounidense que lo hace en más de cincuenta años.

.- Chandigarh (India).- Se mantiene la tensión en las zona agrícolas que bordean Nueva Delhi, después de que los campesinos pusieran ayer en pausa una masiva marcha hacia la capital india , por la muerte de uno de los agricultores, presuntamente a manos de la policía.

.- Lisboa (Portugal).- El partido luso Livre, parte de la izquierda verde europea, afronta las próximas elecciones legislativas de Portugal con la propuesta de una península ibérica más compenetrada que haga frente al avance de la extrema derecha y que modernice la economía en la región.

.- Brasilia (Brasil).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presta declaración a la Policía Federal en el marco de las investigaciones sobre la supuesta trama para organizar un golpe de Estado.

.- Bogotá (Colombia).- La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reúne con el propósito de elegir a la nueva fiscal general de Colombia, un proceso que ha causado controversia en el país y un enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.

.- Lima (Perú).- Continúa el juicio oral contra el expresidente peruano Alberto Fujimori por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada en el marco de los casos Caraqueño (Pativilca) y La Cantuta.

.- La Paz (Bolivia).- El investigador francés del Observatorio Europeo de Drogas Laurent Laniel asegura que el mercado ilegal de drogas representa un riesgo para la gobernanza global y que las políticas para su combate deben ser modificadas.

.- Nueva York (EE.UU.)- La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp cumple el próximo sábado quince años convertida en la herramienta de comunicación más utilizada del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios y una idiosincrasia propia de emojis y expresiones que ya forma parte de la cultura popular.

.- Brasilia (Brasil).- Con más de 715.000 casos y 135 muertes en lo que va de año, Brasil combate el dengue puerta por puerta con fumigaciones y campañas de concienciación que buscan acabar con el enemigo público número uno del país: el mosquito Aedes aegypti.

.- Teherán (Irán).- Este jueves comienza en Irán la campaña de las elecciones del 1 de marzo para el Parlamento y la Asamblea de Expertos, organismo que podría elegir al sucesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, quien tiene 84 años de edad.

.- Montevideo (Uruguay).- A seis meses del final de la emergencia hídrica, el presidente de Obras Sanitarias del Estado, Raúl Montero, explica a EFE las medidas adoptadas por Uruguay para afrontar en el futuro una crisis similar a la ocurrida en 2023.

.- Buenos Aires (Argentina).- El Instituto de Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina ofrece el estimador mensual de actividad económica correspondiente a diciembre, después de que en noviembre retrocediese un 0,9 % respecto al mismo mes de 2022.

.- Cantón (China).- Al menos dos personas murieron después de que un buque portacontenedores chocara este jueves contra un puente en la ciudad meridional china de Cantón, lo que provocó la aparatosa caída de varios vehículos al agua.

.- Buenos Aires (Argentina).- El Congreso Judío Latinoamericano alberga un acto en conmemoración de los 75 años de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel, en momentos en que las relaciones del Estado hebreo co algunos pañises de la región, especialmente co Brasil, pasan por una crisis a raíz de la guerra en Gaza.

.- Caracas (Venezuela).- Expertos explican las implicaciones de la 'Furia Bolivariana', un plan lanzado por el Gobierno de Venezuela en enero pasado para "defender el derecho a la paz" ante supuestos planes conspirativos y que preocupa a ONG y activistas de derechos humanos, quienes alertan de un aumento de la "persecución" política.

.- Berlín (Alemania).- La película 'Who Do I Belong To', una opera prima de la directora de origen tunecino Meryam Joobeur, y 'Vogter', un drama carcelario del sueco Gustav Möller, se disputan el Oso de Oro en la penúltima jornada competitiva de la Berlinale, que tendrá como estrella del día a Amanda Seyfried presentando, fuera de concurso, el nuevo filme de Atom Egoyan, 'Seven veils'.

.- Ciudad de México.- Los Premios Platino anuncian a los candidatos que optarán a las 24 categorías de lo mejor del cine y series de Iberoamérica, entre cuyos preseleccionados figuran la cinta española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona; la mexicana "La Huesera" de Michelle Garza y la chilena "El Conde", de Pablo Larraín.

.- Miami (EE.UU.).- Maluma, Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Feid encabezan la lista de los más nominados al Premio Lo Nuestro de la música latina que entrega este jueves la cadena TelevisaUnivision en una ceremonia en Miami que estará a cargo de las actrices Angélica Vale, Galilea Montijo y Clarissa Molina.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La oscarizada actriz Hilary Swank protagoniza el filme 'Ordinary Angels', basado en la historia real de una mujer de Kentucky (EE.UU.) que mueve montañas para ayudar a un viudo cuya hija debe ser trasplantada de hígado: "Esta película me ha cambiado la vida", reconoció la intérprete a EFE.

.- Miami (EE.UU.).- Los integrantes de Gente de Zona han cumplido un sueño con la grabación de "Celia", una canción que incorpora la voz original de Celia Cruz y en el que rinden tributo a la 'Guarachera de Cuba', a la que no llegaron a conocer pero están seguros que los habría "amadrinado".

.- Nueva Delhi (India).- Hanu-Man, una película rodada en el sureste y el oeste de la India, mezcla ciencia ficción, fantasía y mitología para dar nacimiento al primer superhéroe moderno en busca de expandir Tollywood, como se conoce a la industria cinematográfica en el idioma regional telugu, entre la audiencia de América Latina.

