Carlos Latre asegura que Chenoa está "muy bien y muy contenta"

A finales del 2023 todo el mundo se quedaba en shock al conocer la ruptura sentimental entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, una decisión que el matrimonio tomaba tras un año y medio de su sonado 'Sí, quiero' y cuando pensábamos que estaban saboreando una de sus etapas más felices. Muchos fueron los amigos que declararon públicamente que había una posibilidad de que ambos se reconciliaran y volviesen a estar juntos, pero lo cierto es que no ha sido el caso. Parece que las diferencias en la pareja y los momentos personales que ambos vivían no iban en la misma línea... lo que provocó lo que ninguno de ellos había imaginado. En multitud de ocasiones hemos hablado con Carlos Latre sobre su amiga y siempre nos ha dicho lo mismo. Al principio esperaba que se pudieran reconciliar porque les tiene un gran cariño a los dos y, en el caso de que no fuera así, les deseaba lo mejor por separado. Ahora, hemos vuelto a hablar con el humorista y... su opinión ha cambiado, parece que tiene asimilado que el amor entre ellos está completamente acabado. Tanto es así que nos confesaba que la cantante "está muy bien, muy contenta y muy centrada, sobre todo en su trabajo, que es lo más bonito". Y en cuanto al momento que está viviendo ahora, cargado de éxitos profesionales, solamente le desea a Chenoa que disfrute de esta nueva etapa y que no piense en encontrar de nuevo el amor, ya que "eso viene cuando menos te lo esperas, con lo cual que disfrute, que se relaje y que lo pase bien".