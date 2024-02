Biden asegura que el cambio climático es la verdadera amenaza existente a pesar del "loco hijo de puta" de Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que el cambio climático es la verdadera amenaza existente para el mundo a pesar de los desafíos nucleares por el "loco hijo de puta" presidente de Rusia, Vladimir Putin, unas declaraciones que llegan días después de que la Inteligencia estadounidense advirtiese de su intención de desplegar armas nucleares en el espacio. "Esta es la última amenaza existencial, es el clima. Tenemos un loco 'SOB' (acrónimo de 'son of a bitch', 'hijo de puta' en inglés) como ese tipo, Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por los conflictos nucleares, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", ha expresado Biden durante un acto de recaudación de fondos en la ciudad de San Francisco. La pasada semana, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, advirtió de una amenaza a la seguridad nacional, si bien no especificó de que se trataría. La cadena ABC, citando fuentes de Inteligencia, afirmó que Rusia planeaba desplegar armas nucleares en el espacio. Varias autoridades estadounidenses, entre ellas Biden, contaron posteriormente que el supuesto programa espacial ruso buscaría dañar satélites, si bien reconocieron que no había pruebas suficientes que atestiguaran que Rusia tenía intención de seguir adelante con este supuesto plan.