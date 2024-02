El Supremo tumba la demanda para cesar al ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir por sus antecedentes penales

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha rechazado este miércoles por unanimidad una demanda para destituir al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en base a las varias veces que fue condenado, haciendo buenas las alegaciones del ultraderechista de que ha cambiado de "costumbres" con el paso del tiempo. En diciembre de 2022, varias organizaciones presentaron una petición al Supremo para que destituyera Ben Gvir al considerar que el medio centenar de acusaciones que presentaron contra él en el pasado, de las cuales ocho acabaron en condena, no le hacían apropiado para ostentar el cargo de ministro de Seguridad Nacional. A pesar de que Ben Gvir ha sido condenado por disturbios, vandalismo, incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista, el juez del Supremo Isaac Amit sostiene que incurrió en aquellos delitos durante la juventud y que desde entonces ha cambiado, tal y como alegó ante el tribunal, informa 'Times of Israel'. Así, aunque entre los varios delitos por los que fue condenado Ben Gvir "están relacionados directa o indirectamente con la violación del orden público", y a pesar de que es a la figura del ministro de Seguridad Nacional es la figura a quien se le confía el mantenimiento del Estado de Derecho y el orden público", su nombramiento no fue "en extremo irracional". Los ultraderechistas Ben Gvir y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, son los integrantes más radicales del gabinete del primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu. El titular de Seguridad Nacional es un ferviente partidario de armar a la población civil y de los colonos que han estado levantado de manera ilegal sus asentamientos en Cisjordania.