Alejandra Rubio, harta de la polémica por su romance con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio ha reaparecido este miércoles en 'Así es la vida' y se ha enfrentado a las dos publicaciones de las que vuelve a ser protagonista esta semana: en esta ocasión, unas fotografías las publican la revista Semana y otras, la revista Diez Minutos. La joven, visiblemente cansada de ser noticia por el romance que está viviendo con Carlo Costanzia, ha confesado que "supongo que esto pasará, que saldrá algo que les interese más y se pasará, como todo" y ha dejado claro que "estoy bien" a pesar de la exposición pública que está teniendo. Lo que sí que ha querido aclarar es que "no quiero dar pena a nadie" y que "lo que no puedo aguantar son comentarios feísimos en redes sociales, en televisión" porque "se sacan las cosas de contexto de una manera". Además, sí que ha confesado que esta situación la hace estar "harta" porque "no me he visto en una situación así nunca" y le resulta bastante "complicado" mantenerse al margen. Tanto que "ya no sé qué decir ni qué hacer" y no quiere entrar en bucle porque "como entre es muy complicado salir". La hija de Terelu Campos ha escuchado las palabras que ha tenido Alessandro Lequio esta mañana en 'Vamos a ver' y le ha querido responder. Lo primero que le ha querido dejar claro es que sí que estudia y que no entiende porqué se ha puesto así ante un tema que no le pertenece y le ha recomendado dar alguna clase de yoga. Lo que nadie imaginaba es que las palabras de Lequio provocasen un conflicto entre sobrina y tía en el plató de 'Así es la vida', ya que después de escucharlas, Carmen ha confesado que no entiende la reacción que ha tenido y Alejandra le ha dicho: "Pues le podías haber dado más caña, ya que estabas ahí". Una declaración que no le ha hecho nada de gracia a su tía, que ha respondido enfadada: "Yo en todo momento esta mañana he intentado intervenir, esto no me lo voy a comer" y ha añadido: "El próximo día vas tú y le das caña tú".