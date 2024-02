Frenkie De Jong, "irritado" y "cabreado" con las "mentiras" de la prensa: "No sé cómo no os da vergüenza"

El jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong se mostró este martes "irritado" y "cabreado" con la prensa por las "mentiras" que cree que se escriben y se dicen sobre su persona y sobre su futuro, como su salario, y dejó claro que quiere seguir en el Barça por muchos años porque está "feliz" con el club, compañeros y cuerpo técnico. "Últimamente me estoy irritando, me estoy cabreando incluso, con lo que escribís y decís la prensa en general. Salen muchas cosas que no son verdad. No puedo entender, tampoco, que algunos van diciendo cosas que son mentira. No sé cómo no os da un poco de vergüenza decirlo. Me está irritando un poco", aseguró, visiblemente molesto, en rueda de prensa. "Por ejemplo, habláis de mi contrato y de mi salario. Es mucho humo y mucha mentira que esté cobrando como unos 40 millones. Está muy lejos de lo que realmente cobro, no voy a decir cifras pero se han inventado una historia que no es verdad", especificó el centrocampista neerlandés. De Jong reconoció que no sabe de dónde puede salir la fuente de información, o desinformación, pero espera que no sea desde dentro del club. "No puedo decir de dónde sale, no tengo la información, pero espero que no salga del club. Sé que muchas cosas se inventan, escribís cosas que sé que no son verdad porque soy la persona de la que estáis hablando", espetó a los medios presentes en Nápoles. "Lo hacéis con muchos jugadores, entrenadores... Creo que no cambiará la cosa, pero debería cambiar porque estáis escribiendo cosas que realmente no son así", añadió, en este sentido. Por otro lado, matizó que está "muy feliz" en el equipo y en el club. "Estoy muy feliz en el Barça, siempre he dicho que es el club de mis sueños, y espero que pueda seguir muchos años jugando aquí en el Barça", apuntó tras ser preguntado por su futuro. "Considero el club como mis compañeros, el 'staff', la gente con la que trabajo. Es de maravilla la relación, de '10'. Estoy disfrutando mucho. Si alguien opina que juego mal y que no estoy en mi mejor momento o dicen que no tengo nivel, me da igual porque cada uno tiene su opinión. Pero hablo de las mentiras. Realmente tenéis que cambiar eso", se dirigió, de nuevo, a los medios.