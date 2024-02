Victoria Federica se acuerda de sus abuelos en su día a día y lo comparte en redes sociales

La relación de la joven influencer con su familia es muy cercana y no sorprende que tenga a sus familiares presentes allá donde esté. Hace poco veíamos como no dudaba en viajar hasta Abu Dabi para celebrar el cumpleaños de su abuelo, don Juan Carlos. A pesar de la distancia y de los compromisos profesionales, parece que Victoria siempre tiene tiempo para pensarles. Así lo demostraba en sus redes sociales. Lo hacía compartiendo una imagen en su Instagram stories en la que se podía ver un azulejo decorativo con una inscripción de lo más entrañable. En el objeto se podía leer "Casa de los abuelos: guardería de los nietos, hotel de los hijos, rincón de los amigos". Sobre la imagen, colocaba un emoticono de un corazón rosa y otro de una mano haciendo el gesto del corazón con los dedos. Esta publicación la compartía tras repostear unos vídeos de sus amigas en los que se le podía ver cómo disfrutaba de un paseo por plena naturaleza. En esta ocasión, pudo disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos: la hípica. Acompañada de su grupo de amigas, disfrutaba de un paseo a caballo aprovechando la buena temperatura. Sin duda alguna, la joven no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir este momento con sus seguidores, demostrando cómo se acuerda de sus abuelos en su día a día. La joven de tan solo veintitrés años está centrada en su faceta como influencer mientras sigue desarrollando su carrera como modelo, pero eso no ha impedido que tenga un huequito entre actividades para acordarse de los suyos.