Lunes, 19 de febrero de 2024 (04.00 GMT)

PAPÚA VIOLENCIA

Elevan a 64 el número de muertos en enfrentamientos tribales en Papúa Nueva Guinea

Sídney (Australia) (EFE).- Las autoridades de Papúa Nueva Guinea elevaron este lunes a 64 las personas que murieron a tiros durante una emboscada ocurrida en la remota provincia de Enga, situada en la región montañosa de Highlands, en el centro del país oceánico y escenario de frecuentes enfrentamientos tribales. La nueva cifra se da después de que la Policía papú recuperara hoy ocho cuerpos, que se suman a los 56 que se retiraron el domingo de las praderas del distrito de Wapenamanda (Enga), aunque se cree que aún quedan algunos cadáveres en el lugar de la matanza, según publicó el diario papú Post Courier.

ESPAÑA ELECCIONES

El conservador PP logra su quinta mayoría absoluta en los comicios regionales de Galicia

Santiago de Compostela (España) (EFE).- El conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo logró este domingo su quinta mayoría absoluta consecutiva en las elecciones de Galicia, con 40 de los 75 diputados que componen el Parlamento de esa región del noroeste español, marcadas por un fuerte ascenso de los nacionalistas de izquierdas y la caída de los socialistas. Con el 98 % escrutado, el PP perdió en estos comicios dos escaños con respecto a los de 2020, mientras que el partido nacionalista de izquierdas BNG cosechó 25 diputados, seis más que en la anterior legislatura.

REPÚBLICA DOMINICANA ELECCIONES

El gobernante PRM arrasa en las municipales y se consolida como primer partido dominicano

Santo Domingo (EFE).- El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) se consolida como primera formación política de República Dominicana al arrasar en las elecciones locales de este domingo, en las que ganó en prácticamente todos los municipios cabecera de provincia. El mapa de los resultados provisionales de estos comicios, cuyos datos finales se conocerán en los próximos días, deja patente esa victoria en 30 de las 32 provincias dominicanas: el azul del PRM lo ocupa todo, excepto San Juan (oeste del país) y Monte Plata (cerca de Santo Domingo), donde encabeza los resultados el opositor Partido de la Liberación Dominicano (PLD), quien gobernó ininterrumpidamente el país entre 2004 y 2020.

EEUU VIOLENCIA

Mueren dos policías y un paramédico en un tiroteo en Minesota (EE.UU.)

Nueva York (EFE).- Dos agentes de policía y un paramédico murieron este domingo en un tiroteo en la localidad estadounidense de Burnsville (Minesota) tras acudir a un domicilio por una denuncia de violencia doméstica, según recogen medios locales. Aunque de momento no han trascendido apenas detalles del suceso, el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, escribió en su cuenta de la red social X: "Por favor, recen por el Departamento de Policía de Burnsville esta mañana".

CUBA RUSIA

Cuba recibe este lunes al canciller Lavrov en la primera parada de su gira latinoamericana

La Habana (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, realiza este lunes una breve visita a Cuba, uno de sus principales aliados en América Latina, con el que ha reforzado en los últimos meses la cooperación política y económica bilateral. Esta será la novena visita de Lavrov a la isla desde su nombramiento en el cargo en 2004, según resaltó la cancillería del Gobierno cubano al anunciar la llegada del titular ruso, que viajará enseguida a Venezuela y Brasil.

BRASIL CÁRCELES

El Gobierno brasileño amplía sus "esfuerzos" para capturar a dos peligrosos presos en fuga

Brasilia (EFE).- El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, garantizó que las autoridades han "ampliado" su "esfuerzo" y el número de agentes que participan en una operación para capturar a dos presos de "alta peligrosidad" fugados de una cárcel de máxima seguridad. "Pese al relativamente largo tiempo desde la fuga", ocurrida el pasado miércoles en el penal de Mossoró, en el noreste del país, "los organismos policiales están empeñados en la captura" y han "ampliado sus esfuerzos", declaró el ministro en rueda de prensa.

ISRAEL PALESTINA

Hamás pide a la comunidad internacional trabajar por un Estado palestino

Jerusalén (EFE).- El movimiento islamista palestino Hamás respondió este domingo a la negativa del Gobierno israelí de apoyar una propuesta internacional que culminaría con la creación de un Estado palestino, y urgió a la comunidad internacional para que trabaje por la "autodeterminación" de su pueblo. Israel se negó hoy a reconocer un Estado palestino; "lo que constituye un desafío al sistema internacional y una muestra del comportamiento de la entidad sionista, que elude las leyes y resoluciones internacionales y niega el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a construir su Estado palestino independiente con Jerusalén como capital", dijo Hamás en un comunicado oficial en Telegram.

ISRAEL PALESTINA

Sanidad de Gaza denuncia ocho muertos en hospital Naser debido a falta de oxígeno y asedio

Jerusalén (EFE).- El portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al Qudra, alertó este domingo de la muerte de un octavo paciente en el Hospital Naser, en Jan Yunis, debido a la falta de reservas de oxígeno y acusó al Ejército israelí de haber dejado fuera de servicio al establecimiento. "La ocupación israelí convirtió el complejo médico Naser en un cuartel militar y lo dejó fuera de servicio", dijo Ashraf al Qudra en un comunicado, en el que denunció que "retuvieron al personal médico durante horas en el edificio de maternidad, donde fueron esposados, golpeados y desnudados".

ISRAEL PALESTINA

Hamás pide a la CIJ escuchar comentario de Lula sobre el "holocausto" sufrido por gazatíes

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás apeló a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), competente para estudiar una denuncia contra Israel por supuesto genocidio en Gaza, a escuchar la comparación expresada hoy por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre la actual guerra y el genocidio nazi. Se trata de una "descripción precisa de a lo que está expuesto nuestro pueblo y revela la enormidad del crimen sionista cometido de forma encubierta y con el apoyo explícito de la administración estadounidense, encabezada por el presidente (Joe) Biden", denunció Hamás en un comunicado.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá reivindica nueve ataques contra Israel en nueva jornada de violencia fronteriza

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó nueve ataques contra posiciones militares en el norte de Israel, en una nueva jornada de violencia fronteriza en el marco de la guerra en la Franja de Gaza en la que el Ejército israelí también bombardeó varias posiciones en el sur del Líbano. El movimiento chií, aliado de Irán, dijo en una serie de comunicados que lanzaron misiles y "armas apropiadas" contra varias "reuniones de soldados israelíes" ubicadas cerca de la divisoria entre el Líbano e Israel, unos ataques que de acuerdo con Hizbulá provocaron bajas.

CONFERENCIA SEGURIDAD

La guerra en Gaza domina la última jornada de la conferencia de seguridad de Múnich

Múnich (Alemania) (EFE).- La Conferencia de Seguridad de Múnich concluyó este domingo con una jornada en la que participó el ministro de Exteriores español y el jefe de la diplomacia europea, y en la que la situación de Gaza tuvo especial relevancia por la intervención del primer ministro palestino. La guerra de Ucrania, que había dominado la primera parte de la jornada previa, también volvió a estar presente hoy en la agenda de líderes y ministros que viajaron a la capital bávara.

R.UNIDO BAFTA

Los triunfadores de la 77 edición de los premios BAFTA del cine británico

Londres (EFE).- La película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, triunfó este domingo en la lista de premiados en la 77 edición de la gala de los premios BAFTA, con un total de siete galardones, seguida de 'Poor Things', que se llevó cinco. Entre los galardonados figuran: Mejor dirección, Christopher Nolan ('Oppenheimer'); Mejor película, 'Oppenheimer'; Mejor película británica, 'The Zone of Interest'; Mejor actor principal, Cillian Murphy ('Oppenheimer'); Mejor actriz principal, Emma Stone (Poor Things'), y Mejor película en habla no inglesa, 'The Zone of Interest'. EFE

