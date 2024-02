Topuria sueña con defender cinturón en el Bernabéu: "Después de eso, ya no hay nada más"

Anaheim (EE.UU.), 17 feb (EFE).- El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria pasó por rueda de prensa este domingo tras proclamarse campeón mundial en la división de peso pluma UFC y se refirió a la posibilidad de defender cinturón en el estadio Santiago Bernabéu.

"Pudiendo pelear en el Bernabéu....Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más", contestó el 'Matador' tras ser preguntado por esta opción.

Topuria se coronó tras arrebatar el cinturón de peso pluma al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.

En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim, Topuria se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' hasta que en el segundo consiguió llevar a su oponente contra la jaula para contactar un potente derechazo que lo dejó noqueado.

Se convierte así en el primer representante español en alzarse con un título de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.

El 'Matador' dijo entre risas que tendría que "tomar un par de copas de whisky" con Dana White, actual presidente de la UFC, para acabar de concretar la fecha de la llegada de la franquicia a España.

No se descarta que Topuria pueda verse las caras entonces con el irlandés Conor McGregor, uno de los nombres más icónicos de la historia de esta industria.

"Conor representa el ultimo capítulo de la MMA. Quiero combatir con él para cerrarlo y dejarlo en el olvido. Por eso es la pelea que tengo en mi mente", detalló.

El ya campeón mundial de peso pluma también sacó su parte más espiritual en rueda de prensa revelando que "todo el mundo necesita meditar y visualizar sus objetivos" para poder alcanzarlos.

"No sé si esto me convierte en una súper estrella. Para mí, lo he sido desde el día uno porque he tenido grandes expectativas sobre mí. No me importa la opinión de los demás, sino la de mis seres cercanos y la propia (...) Quiero servir de ejemplo a los jóvenes. Les digo que confíen en sí mismos y que tengan fe en Dios", argumentó.

Finalmente, Topuria contó que celebrará el cinturón en la lujosa ciudad de Beverly Hills (condado de Los Ángeles), donde se pondrá "a tope" con todo su equipo: "Solo quiero tomarme un par de tragos con mis amigos y familia", concluyó. EFE

