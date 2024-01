Borja Thyssen, volcado en sus hijos tras las polémicas declaraciones de su madre sobre su legado

09/04/2023 Borja Thyssen EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La entrevista que la Baronesa Thyssen ha dado en 'Espejo Público' y en la que, además de revelar que ha cambiado su testamento en varias ocasiones, dejó entrever que el sucesor de su multimillonario legado no será su hijo Borja Thyssen sino una de sus mellizas, Carmen -que cumplirá 18 años este verano- sigue dando mucho que hablar. Consciente de que dichas declaraciones han dolido profundamente a su primogénito y podrían provocar un nuevo cisma familiar cuando las aguas llevan una temporada calmadas, Tita Cervera ha querido matizar sus palabras y en el programa presentado por Susanna Griso han explicado que la baronesa en ningún caso afirmó que su hijo se fuese a quedar sin legado o sin su parte correspondiente de la herencia. "Se van a repartir las cosas como tienen acordado y nadie va a sustituir a nadie, porque su hijo va a seguir teniendo un papel funfamental" han aclarado. Tita, por su parte, ha roto su silencio en 'Mañaneros' en TVE, donde se ha lamentado que han "tergiversado" sus declaraciones, asegurando que su relación con Borja es muy buena y, aunque intenten "separarles" y "destruir una familia", no lo conseguirán. Sin embargo, la actitud de su hijo refleja que no le ha hecho ninguna gracia que su madre le haya puesto de nuevo en el ojo del huracán mediático y le haya dejado en una posición tan delicada al afirmar que será su hija Carmen la que continuará con su legado cuando ella ya no esté. Si hace unos días su reacción al ver a las cámaras era echarse a correr despavorido sin pronunciarse sobre la entrevista de la baronesa en 'Espejo Público', en esta ocasión se ha dejado ver mucho más tranquilo, aunque su rostro serio y de preocupación refleja que no lo está pasando bien. Su refugio en estos momentos, sus hijos, que se han convertido en su mejor medicina tras la decisión de su madre sobre su legado. Con una gorra para intentar pasar desapercibido, Borja se mostró de lo más pendiente de sus pequeños Sacha, Eric, Enzo, Kala e India, con los que demostrando que es todo un padrazo dio un paseo por los alrededores de su domicilio. A quien no hemos visto desde que surgió esta nueva polémica familiar es a Blanca Cuesta, que siempre al lado de su marido, prefiere guardar silencio tras las inesperadas declaraciones de la baronesa.