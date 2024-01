FundéuRAE: grados de temperatura, claves de escritura

Madrid, 9 ene (EFE). En la escritura de los grados de temperatura se presentan a menudo dudas, por lo que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves.

1. “Grado Celsius”El nombre, en rigor, es “grado Celsius” (con el nombre del científico en mayúscula), aunque fuera de contextos técnicos se usa “grado centígrado” o simplemente “grado”.

2. “23 °C”, con espacio entre la cifra y el símboloEl símbolo establecido internacionalmente es “°C”, que consiste en un pequeño círculo seguido sin espacio de la letra “C”. Se deja un espacio entre la cifra y el símbolo: “23 °C”.

En escritos no especializados se usa en ocasiones solo el círculo y en tal caso se escribe pegado al número: “23°”. En contextos técnicos, y conforme a las normas internacionales, este símbolo se reserva a los grados de ángulo, que es un valor que también tiene en general, como en “Dio un giro de 180°”.

Por otro lado, en lugar del símbolo también es posible escribir el nombre de este, es decir, “23 grados” o “23 grados Celsius”.

3. El símbolo incluye un círculo, no una “o” ni un ceroA menudo se reemplaza el círculo por un cero o por una “o”, pero no son las grafías adecuadas. Si se optara por la “o” a causa de limitaciones tipográficas, es preferible no añadir una subraya (no es, por tanto, “23 oC”), pero en cualquier caso no se añade un punto.

4. El número y el símbolo no deben quedar en líneas separadasNo debería haber un salto de línea entre el número y el símbolo, para lo cual puede emplearse un espacio de no división u otro recurso ajustado al medio usado.

5. “Kelvin”, y no “grado Kelvin”Ocasionalmente aparece en prensa otra unidad de temperatura llamada “kelvin” (y no “grado Kelvin”), de símbolo “K” (no “°K”), pero normalmente está limitada a textos científicos.

6. “Grado Fahrenheit”, símbolo “°F”También puede encontrarse el “grado Fahrenheit”, aunque es una unidad que conviene evitar en países donde no es oficial, por lo que lo recomendable es convertirlo a grado Celsius. Su símbolo es “°F”.

Estas unidades, tal como explica la “Ortografía”, están reguladas en el Sistema Internacional de Unidades, que en muchos países se ha incorporado total o parcialmente a su legislación y que tiene como complemento el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO 80000).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu