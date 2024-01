El joven brasileño Lucas Beraldo firma con el Paris Saint-Germain hasta el 2028

El defensa brasileño Lucas Beraldo, de 20 años, se convirtió este lunes en nuevo jugador del Paris Saint-Germain, con contrato hasta 2028 y procedente del Sao Paulo. "El Paris Saint-Germain se complace en dar la bienvenida a Lucas Beraldo al club. El defensor brasileño de 20 años, que lucirá el dorsal 35, ha firmado un contrato por cinco años", dice el comunicado oficial del conjunto galo. Después de representar a los equipos Uniao Barbarense y XV de Piracicaba con sede en Sao Paulo, Beraldo se unió al Sao Paulo FC en 2020 y rápidamente se estableció como un jugador clave del equipo Sub 17 del club. Con 18 años tuvo su primera aparición internacional con la selección Sub-20 de Brasil. Beraldo se convirtió en un jugador clave en la liga brasileña, acumulando 52 partidos y un gol en la Serie A con solo 20 años. En septiembre de 2023, también ganó el primer trofeo de su carrera: la primera Copa do Brasil del Sao Paulo, venciendo al Flamengo en la final. "Estoy muy feliz de unirme a un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Este es un paso importante en mi carrera y que me ayudará a seguir adelante. No veo la hora de conocer a mis nuevos compañeros y dar mis primeros pasos con esta camiseta", anunció Beraldo en la web del PSG.