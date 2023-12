Maratonista ecuatoriana Ortiz al lograr cupo olímpico: "es un sueño de todo deportista"

Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- La maratonista ecuatoriana Silvia Ortiz aseguró que siente que ha cumplido un sueño al clasificarse por primera vez a sus 31 años para los Juegos Olímpicos, después de romper el récord nacional y el récord sudamericana en la reciente maratón de Valencia (España).

En declaraciones difundidas este miércoles por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Ortiz aseguró que lo conseguido "es un sueño de todo deportista".

"Y soñar no cuesta nada, yo soñaba mucho con esto y lo he logrado gracias al esfuerzo que he venido realizando todos los días, me ha costado lágrimas porque los entrenamientos han sido duros", relató la fondista.

"Ha habido obstáculos que he tenido que pasar. A veces, he tenido ganas de renunciar pero pensaba en mi hija y mi madre, que son mi pilar. Yo he tratado de hacerlo de la mejor manera y lo seguiré haciendo porque ahora tengo un mayor compromiso no solo conmigo sino con el país entero", añadió.

Con un tiempo de 2:24:50, Ortiz bajó en casi dos minutos el récord nacional de Rosalba Chacha (2:26:34) y en un minuto el récord sudamericano de la colombiana Angie Rocío Orjuela (2:25:35).

Con ese tiempo acabó en el puesto dieciocho del maratón de Valencia y fue la mejor competidora de América, por delante de la mexicana Margarita Flores (30) y de las españolas Fátima Ouhaddou (22) y Laura Luengo (23).

La atleta aseguró que fue una marca muy dura, pero que se siente muy contenta por haber batido el récord. "Mi entrenador estaba seguro de lo que podía lograr, pero faltaba un poquito de confianza en mí", indicó.

Ortiz está convencida que ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 es ir a darlo todo, para quedar en un buen puesto y hacer un buen papel y mejorar una mejor marca.

Las expectativas de Ortiz y de su entrenador son muy altas, pues dijo que su entrenador no se ha equivocado hasta ahora y que para el próximo año tratará de mejorar la marca actual, porque será un acontecimiento muy fuerte.

"Estarán todas las mejores atletas de todos los países, son el 'top'. Es un reto personal enfrentarse a ellas y dejar el nombre del país muy en alto", remarcó.

Ortiz se ha unido a sus compatriotas ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, como la maratonista Rosalba Chacha y los marchistas David Hurtado, Glenda Morejón, Daniel Pintado y Jordy Jiménez.

Asimismo, también tienen su cupo asegurado Lucía Yépez, en lucha; Diana Durango, en tiro; María José Palacios y José Rodríguez, en boxeo; Sol Naranjo y Andrés Torres, en pentatlón moderno; y Julio Mendoza en equitación. EFE

rm/fgg/cav