Una película marroquí gana por primera vez gran premio del festival de cine de Marrakech

Rabat, 2 dic (EFE).- La película marroquí "The mother of all lies" de Asmae El Moudir ganó este sábado la Estrella de Oro, máximo galardón de la vigésima edición del Festival Internacional de Film de Marrakech (FIFM), siendo la primera película marroquí en la historia del festival que gana este premio.

En la gala de clausura, emitida en directo en la televisión marroquí Al Oula, la joven directora marroquí expresó su agradecimiento al rey Mohamed VI por haber creado el festival hace dos décadas, lo que permitió a la artista aprender sobre la profesión y tener contacto con directores y artistas de diferentes países del mundo.

La película es un documental que cuenta los disturbios ocurridos en 1981 en Casablanca -conocidas como "las revueltas del pan"- debido a la tensión social y económica que vivía el país magrebí entonces.

Por otra parte, el premio del jurado ha sido entregado 'ex aequo' a la película "Hounds", del director marroquí Kamal Lazraq, y a "Bye bye Tiberias", de la directora palestina Lina Soualem. Mientras, el premio de mejor director fue para la senegalesa Ramata Toulaye Sy por la película "Banel and Adama".

El premio de mejor actor fue concedido al actor turco Doja Karakas por la película "Dormitory", mientras que el premio de la mejor interpretación femenina fue para la bosnia Asja Zara Lagumdzija por la película "Excursion".

En la edición 2023 de este festival se proyectarán 75 películas de 36 países en cinco secciones y catorce países en competición oficial; el jurado este año fue presidido por la actriz estadounidense Jessica Chastain. EFE

