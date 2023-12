2-0. La precisión de Kroos y la inspiración de Rodrygo mantienen líder al Real Madrid

Madrid, 2 dic (EFE).- La precisión del alemán Toni Kroos, con un pase medido de primeras para el primer tanto del español Brahim Díaz en el minuto 26, y la inspiración goleadora del brasileño Rodrygo Goes, quien puso el 2-0 definitivo en el 57, le dieron los tres puntos al Real Madrid este sábado frente al Granada que le permiten seguir líder de LaLiga EA Sports una jornada más.

El técnico uruguayo Alexander Medina se estrenó en el banquillo del Granada, sustituyendo al español Paco López, con una consigna clara: dotar de solidez defensiva a su nuevo equipo, pero, como su apuesta en la portería por Raúl Fernández, quien se fue lesionado en el minuto 7, no le salió como esperaba.

Dos líneas de cuatro muy juntas, cerradas, y espacio por unas bandas que el Real Madrid intentó aprovechar con las apariciones de Dani Carvajal y Fede Valverde por banda derecha, pero sus centros hacia Rodrygo Goes en los minutos 14 y 15 no fueron precisos.

Una precisión que es el sello de un Toni Kroos que no entiende de bloque bajo ni de reducción de espacios. Sacó la escuadra y el cartabón y filtró un pase perfecto para, a un toque, superar dos líneas del Granada y dejar a Brahim Díaz en mano a mano con el guardameta André Ferreira, quien sustituyó al lesionado Raúl Fernández.

No perdonó el ‘21’ del Real Madrid y la celebración fue fiel reflejo de la jugada. Dos grupos de felicitaciones, para el goleador y el asistente, y, tras esto, Brahim hizo como que le limpiaba las botas a Kroos como muestra de agradecimiento por el pase.

Un gol que hace que el Granada haya encajado gol en todas -15- las jornadas de LaLiga EA Sports. Además, primer disparo realizado y primer gol de un Real Madrid que está viviendo un dulce estado de forma de cara a puerta.

Ese que representaba un Bellingham que, sin embargo, este sábado no estuvo acertado. Quizá por no estar al 100%, tras no entrenar con el grupo el día antes del partido contra el Granada al torcerse el tobillo izquierdo frente al Nápoles, el inglés erró dos mano a mano para poner el 2-0.

El primero en el minuto 45 con un disparo demasiado cruzado y el segundo ya en el 57 que, sin embargo, acabó con un tanto de Rodrygo que está equilibrando los malos números del inicio de temporada: siete goles y cuatro asistencias en los últimos cinco encuentros.

El brasileño recogió el balón suelto dentro del área tras el despeje del guardameta André Ferreira y dio tranquilidad en el marcador a un Real Madrid que ya la tenía sobre el césped, controlando el ritmo del juego con el balón y sin sufrir.

Tanto que Andriy Lunin, en su último partido como titular antes de la vuelta de Kepa Arrizabalaga, no pudo ni siquiera lucirse para reclamar su sitio, ya que el Granada no disparó a puerta en los 90 minutos.

Y, además, para sumar a las malas noticias del conjunto andaluz, Bryan Zaragoza, quien volvía este sábado tras perderse el último partido por lesión, pidió el cambio en el minuto 81 por problemas musculares.

Cerró el partido el Real Madrid de forma plácida, sin exigencias físicas aunque sí con Dani Carvajal jugando solo la primera mitad en un cambio que no encendió las alarmas de otra nueva baja en un conjunto blanco que dispondrá de una semana antes de su próximo encuentro, frente al Betis.

Tres puntos que suponen, además de que el Real Madrid siga siendo líder de LaLiga EA Sports por la diferencia de goles sobre el Girona, que Ancelotti firme su mejor arranque como técnico madridista, con el decimoséptimo triunfo en el vigésimo encuentro de la temporada.

- Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal (Lucas Vázquez, m.46), Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz (Nico Paz, m.88), Rodrygo Goes (Gonzalo García, m.85) y Joselu Mato (Dani Ceballos, m.70).

0 - Granada: Raúl Fernández (André Ferreira, m.11); Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Raúl Torrent, Carlos Neva; Wilson Manafá (Njegos Petrovic, m.63), Gerard Gumbau, Sergio Ruiz, Bryan Zaragoza (Álvaro Fernández, m.81), Myrto Uzuni (Shon Weissman, m.63) y Lucas Boyé (Antonio Puertas, m.83).

Goles: 1-0, min. 26: Brahim Díaz. 2-0, m.57: Rodrygo Goes.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano). Amonestó a Bellingham (m.22) y a Rüdiger (m.22) en el Real Madrid. En el Granada vio tarjeta amarilla Gerard Gumbau (m.76)

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu ante 70.685 aficionados. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de la actriz Concha Velasco, fallecida este sábado a los 84 años.

Óscar Maya Belchí

Madrid, 2 dic (EFE).- Alexander 'Cacique' Medina, técnico uruguayo del Granada, realizó un balance positivo de su estreno pese a la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0), por la "personalidad" mostrada por sus jugadores, que aseguró "creen" en la salvación.

"Los jugadores me han demostrado que creen en el mensaje. Salieron con mucha personalidad, me gustaron mucho los primeros minutos del equipo, jugando. Según pasó el partido hubo desgaste pero en líneas generales he notado receptividad y confianza por parte de ellos. Creen que se puede, hay mucho camino por recorrer pero hay que rescatar cosas positivos. Competimos ante un rival superior", dijo en rueda de prensa.

El técnico uruguayo lamentó la lesión del portero Raúl Fernández en los primeros compases del partido y mandó un mensaje de tranquilidad con Bryan Zaragoza, sustituido por "un calambre".

"Habíamos arrancado bien el partido, controlamos bastante el juego y la lesión de Raúl fue una pena, paró el partido y tuvimos que cambiar de portero. Haremos una valoración cuando nos pasen el parte médico. Perdí una ventana para un partido largo en el que tenía pensado hacer otros cambios cuando vi al equipo desgastado en el segundo periodo", afirmó.

Pese a que el Granada no inquietó la portería rival, el nuevo entrenador del Granada extrajo conclusiones que le invitan al optimismo.

"El equipo controló bastante durante el partido el mejor arma del Real Madrid, las transiciones. Hay que corregir aspectos pero se vieron en faceta defensiva muchos de los trabajados entre semana. El Real Madrid no tuvo tantas ocasiones como en sus últimos partidos. Nos ha faltado la faceta de ataque, mejorar las presiones, pero es importante no quedar expuesto ante un equipo de tanta calidad y jerarquía", ensalzó.

"El equipo tiene que ir evolucionando día tras día, poniendo énfasis en otras cuestiones a mejorar. Lo importante en el fútbol es el resultado pero dadas las circunstancias, llegamos hace cinco días, el equipo encajaba muchos goles y concedía muchas ocasiones de gol, hemos estado más ordenados pero nos faltó más velocidad para atacar. No me voy satisfecho por el resultado pero sí rescato cosas positivas", sentenció.

Madrid, 2 dic (EFE).- El triunfo cómodo y sin alardes del Real Madrid ante el Granada (2-0), sirvió al técnico italiano Carlo Ancelotti para firmar el mejor arranque de temporada de las dos etapas en el banquillo blanco, con 17 triunfos, dos empates y una única derrota, con su futuro en boca de todos.

En un momento en el que la situación de Ancelotti es tema diario por la falta de movimiento del Real Madrid (acaba contrato el 30 de junio próximo) y la espera de la selección brasileña, el técnico firma el mejor de los cinco arranques de curso que ha protagonizado en la casa blanca.

Líder de LaLiga EA Sports, segundo equipo más goleador (33 dianas) y el menos goleado (9 tantos en 15 jornadas), y clasificado con pleno de triunfos a los octavos de final de la Liga de Campeones, 'Carletto' saca lo máximo de su plantilla tras llegar a sufrir hasta ocho bajas por lesión. Después de perder a referentes como Thibaut Courtois y Eder Militao desde el inicio, y no poder contar con Vinícius Junior por dos problemas musculares.

Su único borrón llegó en el derbi madrileño del Cívitas Metropolitano, superado por el Atlético de Madrid (3-1), cediendo posteriormente dos empates, en la visita al Sevilla y en el día que perdió el gol en el Santiago Bernabéu, ante el Rayo Vallecano. El resto son todo triunfos en una primera mitad de temporada sobresaliente del conjunto madridista.

Mejora sus registros totales Ancelotti que encuentra su nombre en el récord liguero en la historia del Real Madrid en las quince primeras jornadas. Lo firmó en la campaña 2014-15 cuando logró 39 puntos, uno más que en el presente.

Nunca venció tanto en los primeros veinte encuentros del curso entre todas las competiciones. En su primer año, en 2013, le marcaron dos derrotas ante rivales directos, al caer en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid y en el clásico del Camp Nou. Junto a dos empates, ante el Villarreal y Juventus en Champions.

Su segunda temporada, que inició con la conquista de la Supercopa de Europa, no pudo iniciarse peor en Liga. Tras vencer a un Córdoba recién ascendido, encajó dos derrotas seguidas frente a Real Sociedad y Atlético de Madrid que le hicieron ir a remolque.

Lo empeoró en 2021, el año de su regreso. En sus veinte primeros encuentros cayó en dos, uno doloroso en el Bernabéu ante un recién llegado a la Liga de Campeones como el Sheriff, y en la visita liguera al Espanyol. Además de ceder empates ante Levante, Villarreal y Osasuna en Liga. Su peor arranque liguero fue en la competición que acabó conquistando para convertirse en el único entrenador que ganó cada una de las grandes ligas europeas: española, italiana, inglesa, alemana y francesa.

La pasada campaña repitió mal arranque con dos derrotas, de nuevo una en Champions, ante el Leipzig, y otra en Liga, en Vallecas ante el Rayo, además de empates ante Osasuna, Girona y Shakhtar Donetsk.

Para alcanzar el mejor de sus arranques en el presente, extendió su dominio ante el Granada, el equipo al que más veces ha derrotado en España junto al Almería. Frente a los dos firmó el pleno de triunfos en siete enfrentamientos.