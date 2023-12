El planeta enano Eris se comporta como un queso blando

Nuevos datos obtenidos sobre la estructura interna del planeta enano Eris a partir de la relación con su luna, Dysnomia, han revelado que se trata de un cuerpo parecido a un queso blando. Eris tiene aproximadamente el tamaño de Plutón pero está aproximadamente un 50% más lejos del sol. El descubrimiento de Eris en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, en 2005, provocó el debate que finalmente reclasificó a Plutón como planeta enano. La nueva investigación, publicada en Science Advances por el profesor de ciencias planetarias de la Universidad de California Santa Cruz Francis Nimmo, parte de la evidencia de que Eris y su luna siempre miran de la misma manera la una hacia la otra. "Esto sucede porque el gran planeta se ve afectado por las mareas que genera la pequeña luna", explicó Nimmo en un comunicado. "Cuanto más grande es la luna, más rápido gira el planeta". Los investigadores pueden utilizar el giro y las características orbitales de los planetas y sus lunas para inferir propiedades de sus estructuras internas. Pero hasta hace poco, los científicos no tenían una estimación del tamaño de Dysnomia. Modelos desarrollados por Nimmo con datos de uno de los descubridores de Eris, Michael Brown, de Caltech, revelaron que la luna de Eris debe tener menos de cierta masa. Este límite superior de masa proporcionó la segunda pieza de información crucial. "Y tan pronto como sepas eso, podrás empezar a hacer cálculos reales", dijo Nimmo. El principal e inesperado resultado del modelo de Nimmo y Brown es que Eris es sorprendentemente disipativa o "blanda". Los coautores determinaron que Eris tiene un núcleo rocoso rodeado por una capa de hielo. Es probable que esta capa exterior de hielo sea convectiva, a diferencia de la capa conductora de Plutón. "La roca contiene elementos radiactivos que producen calor. Y luego ese calor tiene que salir de alguna manera", explicó Nimmo. "Entonces, a medida que el calor se escapa, provoca una lenta agitación del hielo". Por lo tanto, Eris se comporta menos como un objeto rígido y "más como un queso blando o algo así. Tiene tendencia a fluir un poco", dijo Nimmo. El límite superior de la masa de Dysnomia provino de mediciones realizadas por el radiotelescopio Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Nimmo espera que pronto mediciones más exactas de la masa ayuden a perfeccionar aún más el modelo. "Si Dysnomia es más pequeña que eso, entonces Eris es aún más blanda", dijo. Datos adicionales sobre la forma de Eris ayudarán a verificar el modelo creado por Nimmo y Brown. "Destacamos que Eris debería ser bastante blanda porque si hay alguna topografía en la superficie, el hielo fluirá y esa topografía desaparecerá", dijo Nimmo. "Así que sería bueno obtener algunas medidas de la forma que tiene Eris porque si es muy irregular, no estaría de acuerdo con nuestro modelo". Eris está tan lejos de la Tierra que aparece como un solo píxel, por lo que para reconstruir su forma, los científicos necesitarán observar el planeta pasar frente a las estrellas. "La estrella parpadea y luego regresa, y eso te dice qué tan ancha es Eris en ese punto. Y si haces eso con un montón de estrellas, entonces puedes reconstruir la forma", explicó Nimmo. "Espero que la gente realmente lo esté haciendo, pero no sé si lo están haciendo".