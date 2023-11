Duki: "me da un poco de miedo quemar tantas etapas a los 27 años"

Buenos Aires, 30 nov (EFE)- El rapero argentino Duki se encuentra a horas de salir al escenario del legendario estadio del River Plate, el estadio Más Monumental, y confiesa que las metas que está logrando en su corta carrera lo abruman un poco.

"Me da un poco de miedo quemar tantas etapas a los 27 años", declaró este jueves ante los medios en una conferencia previa al concierto.

Y es que su éxito no es para menos, ya que se convirtió oficialmente en el artista nacional más joven en agotar el aforo completo de la casa de los 'millonarios', en el que se presentará los próximos sábado y domingo.

El joven artista urbano, que se hizo conocido en la escena 'freestyle', comentó que estaba tranquilo hasta que entró a la cancha y vio la magnitud de sus próximas fechas, que vendieron más de 150.000 entradas en apenas horas.

"Hasta hace un par de días estaba bien, pero cuando entré al estadio fue loco, entendí lo que significa River a nivel hito. Para mí River es mostrarle a la gente cuánto maduré, cuánto mejoré", manifestó Duki.

Nacido en el barrio porteño de Almagro, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga -más conocido como Duki- regresa a Buenos Aires, donde ya ofreció varias funciones en el estadio del club Vélez Sarsfield, tras una grandiosa gira por España y por Estados Unidos que lo colocan como uno de los nombres del momento de la industria musical urbana.

El show estará protagonizado por su último proyecto, el álbum 'Antes de Ameri', lanzado en junio de este año, que cuenta con colaboraciones de lujo como Jhayco, el canario Quevedo, Lucho SSJ, WE$T DUBAI, Akapellah, Neutro Shorty, Micro TDH, C.R.O o Salastkbron.

Y cuando parecía que la casa de River Plate no podía superarse, durante la conferencia el artista habló de su futuro concierto en el Santiago Bernabéu, que anunció tras su actuación en la conocida 'Velada 3' que organizó el español Ibai Llanos en el Estadio Wanda Metropolitano el verano pasado.

Esto también lo convertirá en el primer argentino en dar un concierto en el emblemático estadio del Real Madrid y confesó su entusiasmo por el público español, que le "hace sentir como en casa", pese a que ir a otro país le intimidó un poco en su momento.

"Al principio tenía miedo por cómo me conocieran fuera de la Argentina. En un momento frené el proceso, pero después de la pandemia la gente me trataba con respeto. Gente en Salamanca, señoras saludándome porque me vieron en (el programa español de televisión) 'El hormiguero'. Me siento como en casa: ahora vamos allá y todos saltan, hacen pogo y siento que conectamos mucho", dijo.

El intérprete incluso habló de las influencias que tiene del hip-hop español, desde artistas más 'old school', como Tote King yKase O, hasta raperos más actuales como Fernando Costa, Dano y Quevedo.

Duki hizo hincapié durante la conferencia en los sueños para un cantante, opinando que Argentina es, sin lugar a dudas, un sitio para “artistas y soñadores”.

Al ser preguntado por lo siguiente después de este show que hará retumbar la zona de Núñez, el artista se mostró pensativo ante una pregunta tan sentimental: "Cuando me pregunto qué sigue, ya no sé, me genera angustia y me da un poco de miedo quemar tantas etapas a los 27 años".

Después, el joven trapero abandonó la sala abrumado por la duda existencial que le generó tal pregunta y cuya respuesta levantó aplausos en la sala. Una emoción que, sin lugar a dudas, ha sabido transmitir a los miles de fans que acudirán al Monumental para escuchar sus canciones este fin de semana.

Rafa Sanz del Río