Riesgo por elecciones en EE.UU. crece en mercados de divisas globales

(Bloomberg) -- A menos de un año, los operadores de divisas comienzan a apostar por una mayor volatilidad en torno a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Las proyecciones a un año de los precios en los mercados que operan sobre la volatilidad del tipo de cambio han comenzado a repuntar en relación con los vencimientos a más corto plazo ahora que las elecciones del próximo año están a la vista, advirtieron estrategas de divisas de Wells Fargo & Co. y JPMorgan Chase & Co. en notas recientes a sus clientes.

Este mes, la diferencia entre las volatilidades implícitas a un año y a nueve meses para el peso mexicano —una de las monedas más susceptibles a posibles cambios en la política comercial de EE.UU.— alcanzó su nivel más alto desde enero de 2020. Las monedas de otros grandes socios comerciales, como la eurozona y Japón, son igualmente susceptibles a posibles presiones arancelarias estadounidenses. El mismo diferencial para la volatilidad del yen también está cerca de máximos de cuatro años, mientras que el spread para el euro, y para un indicador de JPMorgan más amplio de pares del Grupo de los 10, ha alcanzado su nivel más alto desde 2021.

Mientras tanto, las opciones sobre futuros del yen y el euro que vencen justo después de las elecciones en EE.UU. incluyen una prima de volatilidad de 20 puntos básicos en comparación con las que expiran en octubre; los futuros del peso tienen una prima de 30 puntos básicos, lo que implica que los operadores esperan fluctuaciones después de los resultados.

Erik Nelson, estratega cambiario de Wells Fargo, dijo que el aumento de la volatilidad es solo un presagio de más eventos que afectarán al mercado en 2024. “Veremos dos grandes olas, una cerca de las primarias y la segunda nuevamente en octubre y noviembre”, dijo Nelson el miércoles en una entrevista.

Las reñidas elecciones de 2016 y 2020 prepararon a los mercados de divisas para operar de manera más agresiva que en ciclos anteriores en respuesta a noticias de campaña; 2024 no será diferente, añadió Nelson.

En JPMorgan, la creciente probabilidad de que el actual presidente, Joe Biden, se enfrente al expresidente Donald Trump, el favorito de los republicanos, significa que serán unas elecciones en las que una posible reforma de la política comercial (y la amenaza de aranceles proteccionistas) dominará los titulares e impulsará los movimientos cambiarios.

Como respuesta, JPMorgan considera que el euro, el dólar taiwanés y el yuan chino son las mejores opciones para operar cerca de las elecciones, dado que la volatilidad del peso ya es elevada.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:US Election Risk Is Starting to Build in Global Currency Markets

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.