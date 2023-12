Miami Art Week acoge la primera instalación multidimensional de Reyna Noriega en tributo a las mujeres afrolatinas

Reyna Noriega explora la intersección de su identidad afrolatina en una nueva muestra artística.

La creadora afrolatina Reyna Noriega inaugurará una muestra de arte “multimedia y multidimensional” en Miami Beach, en el sur de Florida, con la que explora la “intersección” entre su identidad como mujer de Miami de origen cubano y su trayectoria artística, según un comunicado difundido este miércoles.

La artista, que rinde tributo con su obra a “las mujeres afroamericanas”, presentará 12 nuevas piezas en el hotel Nautilus Sonesta Miami Beach entre el 5 y el 10 de diciembre, en el marco de la Semana del Arte de Miami.

“Las piezas expuestas exploran mi identidad como nativa de Miami, ya que se cruza con mi formación cultural y mi trayectoria artística. Es una interacción entre realismo y fantasía: un mundo en 2D fabricado digitalmente frente a la realidad”, explicó Noriega en la nota sobre la que será su primera “instalación multimedia y multidimensional”.

Durante mucho tiempo Noriega debió hacer otros trabajos para vivir, ya que el arte no le alcanzaba. “Me preocupan los propietarios de pequeñas empresas que han alcanzado cierta visibilidad como emprendedores. Rezo para que todos nuestros negocios florezcan para siempre, pero durante la temporada imposible en la que hay que tomar decisiones difíciles, ¿seremos capaces de escuchar lo que nuestra alma está pidiendo más fuerte que lo que creemos que el mundo necesita ver de nosotros?”, escribió en su blog. Ella logró, ciertamente, ser perseverante como para conseguir, ahora, la oportunidad de hacerlo.

Reflexionó: “Ahora las cosas van mejor, pero ¿y si quiero ser algo diferente, hacer algo diferente? ¿Me daré siempre permiso para cambiar, expandirme y pivotar? Me quiero lo suficiente como para darme esa libertad” Y aconsejó a otros jóvenes que, como ella, tratan de abrirse camino como emprendedores persiguiendo sus sueños al mismo tiempo: “Acalla el ruido, aprende a escuchar a tu alma para que sepas la diferencia entre pivotar y rendirte demasiado pronto, cuando fluyas y el universo fluya contigo habrá una sensación de facilidad y paz”.

Noriega quiere ser una inspiración para los emprendedores que enfrentan dificultades: ella perseveró y llegó a "The New Yorker".

Noriega nació en un hogar con una madre maquilladora, modelo y profesora y un padre un exjugador de béisbol profesional reconvertido en diseñador independiente. Desde la infancia la atrajo ese estilo de vida artístico, aunque por entonces pensaba que no sabía dibujar. En la escuela secundaria aprendió fotografía, dibujo y pintura, y su perspectiva cambió. Sin embargo, al mismo tiempo temía que una carrera artística pudiera tener demasiadas irregularidades, y acaso no prosperar, así que también estudió Psicología en la Universidad Internacional de Florida (FIU). ”El plan de estudios me obligó a profundizar en mi arte y aprender a fondo el diseño gráfico”, dijo en entrevista con VoyageMIA. “Encontré un flujo que no había sido capaz de encontrar por mi cuenta con el apoyo sin prejuicios de mis estudiantes que amaban verme crear junto a ellos”.

Comenzó entonces a prestar más atención a los proyectos que le daban bienestar y en observar los efectos que esas obras tenían en otros. Comprendió que valía la pena seguir su vocación inicial. “Por nuestra propia autoconservación tenemos que aprender a extraer alegría del mundo y dejar, borrar, ignorar todo lo demás”, escribió en su blog. “Permanecer en situaciones que son malas para ti, que te llevan al agotamiento y deterioran tu bienestar mental no es un signo de fortaleza y resistencia. Esta semana escuché en algún sitio, seguro que fue en este podcast, que la incapacidad de ponerte a ti mismo en primer lugar es un signo de autoimagen negativa”.

La participación de Reyna Noriega en la Semana del Arte se remonta a 2018. En 2021 cumplió “el sueño de los ilustradores”: una de sus obras fue portada de The New Yorker. “Muchos consideran que The New Yorker marca la pauta en tendencias de ilustración”, comentó. Luego, en 2022, fue parte de una exhibición en Meta House, en el marco de Miami Art Week que cada año se celebra a comienzos de diciembre.

Rindiendo homenaje a las mujeres afrolatinas, Reina Noriega presentará 12 obras en Miami Art Week.

La exhibición de este año en el Nautilus Sonesta ha sido comisionada por nAscent Art New York, del matrimonio conformado por James y Jennifer Wallace, que se especializa en colaboraciones entre artistas y marcas globales como Virgin Hotels, Toyota y Ben & Jerry’s, entre otras.

Con información de EFE