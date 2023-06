Raúl vuelve a quedarse a las puertas del ascenso a la Segunda División española

Óscar Maya Belchí

Madrid, 25 jun. El Real Madrid-Castilla se quedó a las puertas del ascenso a la Segunda División española, tras empatar 3-3 contra el Eldense en el partido de vuelta, y el proyecto de Raúl Gonzalez Blanco, como líder desde el banquillo, y de Sergio Arribas, sobre el campo, vuelve a ver cómo se le escapa el gran objetivo.

Un partido que recordó a la otra opción de ascenso que tuvo el Castilla de Raúl hace dos temporadas, frente al Ibiza. También acabó en empate y el primer filial madridista quedó eliminado tras la prórroga por haber quedado por detrás en temporada regular. Mismo guión que este domingo en Elda.

En esta ocasión, el Castilla rozó incluso el ascenso directo, lugar de privilegio que ocupó durante varias jornadas en la temporada, pero acabó metiéndose tercero con un juego y un bloque reconocible. Y joven.

Una precocidad que ha hecho que el primer filial madridista haya sido el equipo con la edad media más joven en sus alineaciones. 20,18 años de media en su once titular contra el Eldense, jugándose el ascenso, como gran ejemplo. Algo que no les ha impedido competir fuera de casa ante rivales más curtidos y en campos de máxima exigencia.

Es más, el Castilla fue el mejor visitante de Primera RFEF en la fase de grupos, con 34 puntos conseguidos. Una fortaleza fuera de casa que, sin embargo, no pudo culminar el último día.

Una posibilidad de obtener el ascenso que se explica con el rendimiento de varios futbolistas a los que la categoría se les queda pequeña, y que saldrán en busca de tener minutos en Primera División; pero también por el trabajo de Raúl.

El técnico vive los partidos con intensidad desde la zona técnica, y también el día a día. Pide intensidad a todos sus futbolistas; independientemente de su estatus. Forma a sus “chicos”, como les llama. A sus soldados para que no dejen nada sobre el campo; formando a jugadores a imagen y semejanza de lo que fue el ‘7’ sobre el verde.

Además, impuso desde su llegada al Castilla unas normas de conducta claras. Los jugadores han de ir vestidos siempre con el uniforme del club a su llegada y salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. En los desplazamientos, nada de auriculares puestos a su llegada al campo en el autobús ni neceseres o prendas de lujo. Respeto máximo para el rival, ese es el mantra de Raúl.

En lo táctico, Raúl varió su sistema. Del 4-2-3-1 al 5-3-2 con el que ha jugado la mayor parte de la temporada. Carrileros largos y siempre apoyado por un delantero alto, que esta temporada ha sido Álvaro Rodríguez.

Raúl vio al uruguayo rematar un centro en Valdebebas y le llamó para su equipo, sin pasar por el Juvenil A. Fue un flechazo, como reconoció el propio técnico; de delantero a delantero.

El gran rendimiento de Álvaro le hizo ganarse una oportunidad en el primer equipo, y siguió los pasos de Raúl. Como su técnico, marcó su primer gol frente al Atlético de Madrid. Un cabezazo que rescató un punto en el derbi liguero. Sin embargo, desde aquel 25 de febrero solo ha marcado dos goles. Hará la pretemporada con el primer equipo y después se decidirá su futuro.

Quien ya lo tiene decidido es Sergio Arribas. Sus 21 goles en 37 partidos, extraordinaria estadística para un centrocampista, avalan su salto a la élite, que ya estaba acordado a principio de temporada. Saldrá a un club de Primera División, pero siempre con el Real Madrid pendiente de él.

Por detrás de un Arribas, que jugó de enganche cerca de Álvaro, aparece el capitán del Castilla. Carlos Dotor. Un centrocampista que sorprende con su buena lectura para llegar al área y colocación para encontrar los huecos y rematar de cabeza con su 1,8 metros de altura. Superó una pubalgia a mitad de temporada y ha marcado 12 goles; uno de ellos frente al Eldense.

Por detrás aparecen otros jugadores que han sido claves para entender el rendimiento del Castilla. El central Rafa Marín. Indiscutible. El que más minutos ha jugado esta temporada. Poderío en juego aéreo -como demostró en el 0-1 contra el Eldense-, ganador de duelos y gran toque de balón. Carlo Ancelotti cuenta con cinco centrales en el primer equipo, por lo que su futuro parece estar lejos del conjunto blanco; con ofertas de Inglaterra y Alemania.

En portería, Mario de Luis fue el que se hizo con el puesto. 11 partidos sin encajar gol esta temporada, hasta que una lesión le privó de jugar las eliminatorias por el ascenso, con Luis López bajo palos, quien paró un penalti frente al Eldense en el partido de ida.

Estas han sido las piezas claves del Castilla de un Raúl González que, a pesar de no poder dar por culminada su obra, quiere arrancar otra en Primera RFEF.

"Como siempre que terminan las temporadas, hay muchos rumores y realmente nunca se sabe lo que puede pasar. Me veis hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine la temporada veremos cuál es la mejor solución y la mía es siempre estar en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí y continuar; creo que eso es lo que va a pasar", comentó recientemente. EFE

