Los surfistas Alan Cleland y Tatiana Weston Webb clasifican a los Juegos Panamericanos

San Salvador, 7 jun. Los surfistas Alan Cleland, de México, y Tatiana Weston Webb, de Brasil, se clasificaron este miércoles a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras coronarse campeones de un clasificatorio disputado en las playas salvadoreñas La Bocana y El Sunzal.

El mexicano Cleland, con una actuación casi perfecta en el ISA World Surfing Games en El Salvador, se llevó la medalla de oro en la categoría masculina al obtener una puntuación de 9,73 en la final.

Cleland se impuso así a los peruanos Lucca Mesinas -medalla de plata- y Miguel Tudela -medalla de bronce-.

También clasificaron a los Panamericanos de Santiago, Chile, Cody Young (CAN), Sebastián Williams (MEX), Mesinas y Tudela.

Por su parte, la brasileña Tatiana Weston Webb se ha colgado la medalla de oro tras imponerse a la canadiense Erin Brooks -medalla de plata- y a la francesa Johanne Defay -medalla de bronce-.

Weston Web junto a Erin Brooks (CAN), Leilani McGonagle (CRC), Daniella Rosas (PER) y Sol Aguirre (PER) se han clasificado también a los Panamericanos.

Con este evento, de acuerdo con la prensa deportiva local, también se completaron los cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según las informaciones, los clasificados son: Sarah Baum (RSA), Saffi Vette (NZL), Shino Matsuda (JPN) y Vahiné Fierro (FRA) en femenino y Jordy Brown (RSA), Billy Stairmand (NZL), Kanoa Igarashi (JPN) y Kauli Vaast (FRA) en masculino.

Las competencias en el clasificatorio de surf se llevaron a cabo entre el 30 de mayo y el 7 de junio en las turísticas playas La Bocana y El Sunzal, en el central departamento de La Libertad.

El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) informó de que fueron más 260 atletas los que participaron en el ISA World Surfing Games 2023. EFE

