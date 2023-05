Rashid Khalidi: "Ignoramos la violencia diaria de Israel a los palestinos"

Madrid, 21 may. Hay momentos en los que el historiador Rashid Khalidi no puede contener la rabia y abandona la calma con la que explica la historia de la ocupación palestina, sobre todo cuando recuerda cómo Occidente "ignora la violencia diaria" que Israel "ejerce contra los palestinos".

Khalidi presentó esta semana su libro "Palestina" en España, y en una entrevista con EFE en la Casa Árabe de Madrid, pide a la Unión Europea "dejar de apoyar" a Israel ni abogar por un "status quo" que "oprime a los palestinos".

La situación en los territorios palestinos, dice el autor estadounidense de origen palestino, "es cada vez peor" y denuncia "la violencia diaria" contra los palestinos "desde hace tres generaciones".

En ese sentido, critica el sistema de control de Israel a los palestinos donde "tienes que ser colaborador de la policía para conseguir permisos" necesarios "para tener asistencia sanitaria o poder moverte por el territorio".

"Tienes que hacer cola durante una hora para ir a trabajar, la gente recibe disparos, gas pimienta, hay cientos de niños detenidos, nadie ve esto, no es mejor o peor que antes, simplemente es una violencia continua", denuncia.

LA "INVASIÓN" ISRAELÍ "CONTINÚA"

El escritor asegura que el plan israelí de "ocupar" Palestina y "fundar su propio Estado de mayoría judía" sigue en pie y cada día avanza a través de "los asentamientos ilegales".

"En 1991, cuando se negoció en Madrid (La Conferencia de Paz de Madrid), había en Cisjordania 200.000 israelís viviendo en asentamientos ilegales, hoy hay 750.000, Israel está absorbiendo el territorio de Palestina, anexionando tierras palestina, van avanzando su proceso", analiza.

Dentro de esa estrategia, Khalidi cree que Israel se vale de "ser una brillante máquina de relaciones públicas" que gracias "a la propaganda y la presión a la prensa" ha conseguido crear "un relato" en el que los palestinos "necesitan ser invadidos".

"Es el relato de las antiguas colonias, pero en este caso no solo para la expansión de un país sino para la fundación de un Estado, antes decían que las poblaciones a invadir eran bárbaras, ahora que son terroristas", subraya.

El escritor, autor entreo otros libros de "la guerra de los cien años en Palestina", critica que la visión palestina "no se ha escuchado absolutamente nada, sobre todo en los últimos años" y reconoce que luchar "contra una narrativa tan fuerte como el holocausto o la propia Biblia es muy complicado".

"La ausencia de la narrativa palestina ha producido mucha desinformación, ¿era Palestina un desierto? no, había 6,7 milones de personas ahí, no era una tierra vacía disponible para los que no la tenían, eso está totalmente metido en nuestra mente", insiste.

DIFÍCIL FUTURO "LEJOS DE NEGOCIAR"

Khalidi lamenta a su vez que ambos lados estén "más lejos que nunca" de la mesa de negociaciones.

"Israel no quiere negociar porque lo quieren todo", asume el historiador, quien acusa al estado israelí de boicotear "la unidad" entre las fuerzas de poder palestinas, Hamás y la Autoridad Palestina.

También se muestra muy crítico con estos dos organismos, a los que acusa de "tener acuerdos" con el Gobierno israelí y de no ser "efectivos" para defender a la población palestina.

"La Autoridad Palestina no está haciendo nada contra los ataque, están colaborando con los servicios de seguridad israelíes, fue creada para proteger los asentamientos, la ocupación, no protege a los palestinos", señala, y afirma que "lo mismo ocurre con Hamás" que tiene "su propio acuerdo de seguridad con Israel".

"Han sido completamente ineficaces para los palestinos, Hamás habla de resistir y no resiste, la Autoridad Palestina habla de negociar y no lo hace, están totalmente quebrados, moral y políticamente, no sirven a los palestinos, se sirven a sí mismos", estima.

Por todo ello, asume "que muchas cosas tienen que cambiar" para que la situación mejore en Palestina: "los palestinos deben unirse y explicar a Israel, a los países árabes y al mundo lo que quieren". EFE

msh/ma/amg

(foto)