La película argentino-uruguaya "La uruguaya", premiada en España

Barcelona, 28 abr. La película "La uruguaya", una coproducción argentino-uruguaya, ganó este viernes dos premios en el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest): el de Mejor Actriz, para la uruguaya Fiorella Bottaioli, y el de la Crítica.

Dirigida por la argentina Ana García Blaya, la cinta cuenta cómo un escritor y periodista argentino que viaja a Uruguay idea un plan para sortear los impuestos a los movimientos de capital de las autoridades de su país debidos a las restricciones cambiarias.

Por su parte, "Rebel", de los directores belgas de origen marroquí Adil El Arbi y Bilall Fallah, se alzó con el premio de Mejor Película.

El filme, protagonizado por Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi, Tara Abboud y Younes Bouab, es un drama bélico sobre la guerra en Siria y sus consecuencias directas entre la juventud árabe europea.

También fue premiada "Kysset", una película danesa dirigida por Billie August: Mejor Dirección, Mejor Música (Henry Skram); y Valores Históricos. Es la historia de Anton, cuya máxima prioridad es completar su formación como oficial de caballería.

Fueron reconocidos los británicos Steve Coogan y Jeff Pope con el premio de Mejor Guión por el filme "The Lost King", basado en el libro "The King's grave: The search for Richard III", de Philippa Langley y Michael Jones.

Además, el actor francés Omar Sy se llevó el de Mejor Actor por su papel de Bakary Diallo en el largometraje bélico "Tirailleurs", dirigido por Mathieu Vadepied, de la misma nacionalidad y que se desarrolla en 1917 en la entonces colonia francesa de Senegal. EFE

