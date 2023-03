Goodell niega que sea abusiva la programación de juegos de NFL de los jueves

Redacción Deportes, 28 mar. Roger Goodell, comisionado de la NFL, negó este martes que sea abusiva la propuesta de la liga para que a partir de este año cualquier equipo pueda ser programado para jugar dos veces en la temporada en jueves por la noche partidos que serían transmitidos por Amazon.

"No hay nadie en la liga que no ponga a nuestros fanáticos primero. No estamos poniendo a Amazon por encima de nadie. Los jugadores tienen sus puntos de vista, los entrenadores tienen los suyos; tenemos que tratar de equilibrar todo, pero no hay ningún abuso en ello", explicó Goodell.

Hasta la temporada 2022 los equipos sólo podían ser programados para un partido de la campaña en jueves por la noche, algo que la NFL desea cambiar y que no convence por dos razones.

La primera es el tiempo de descanso que tienen los equipos entre domingo y jueves, que sólo les da, prácticamente, tres días de asueto, lo cual puede provocar más lesiones.

La segunda tiene que ver con que la NFL podrá mover un partido estelar programado para el domingo al jueves, con aviso de 15 días de anticipación, para asegurar duelos más atractivos en la transmisión que Amazon tiene desde agosto del año pasado.

Antes de que Goodell hablara en conferencia de prensa durante la reunión anual de dueños de la NFL, John Mara, copropietario de los Giants, calificó de abusiva esta nueva propuesta de programación que será votada en el próximo mes de mayo en la reunión de la liga de primavera.

"Realmente es desconsiderado con nuestros poseedores de boletos de temporada y abusiva", subrayó Mara.

Una posición que secundó el 'quarterback' Patrick Mahomes, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2022 y del Super Bowl LVII, el cual ganó en febrero pasado al frente de los Kansas City Chiefs.

Roger Goodell, quien cerró las actividades de este martes de la reunión de dueños de la liga, defendió el planteamiento.

"Siempre hemos trabajamos en datos con respecto a lesiones y el impacto en los jugadores. Creo que los datos son muy claros y no muestran una tasa de lesiones más alta desde que se realizan los partidos de jueves por la noche", detalló el comisionado.

La NFL inauguró los juegos de jueves por la noche hace 12 años, durante los cuales, según Goodell, han velado por la integridad de los jugadores sin dejar de ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados.

"Somos juiciosos, cuidadosos y miramos todos los impactos. Es muy importante equilibrar todo; escuchamos a los jugadores, cuidamos a los aficionados que compran sus boletos para la temporada, pero también a los millones de fanáticos que miran los partidos por televisión", concluyó. EFE

as/gb/cav