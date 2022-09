Exfutbolista argentino entre inversores en fondo capital riesgo

(Bloomberg) -- El exfutbolista argentino Hernán Crespo, el fundador de Despegar.com, Roberto Souviron, y una serie de empresas latinoamericanas se encuentran entre los últimos inversores que han aportado dinero al fondo de capital de riesgo Alaya Capital.

Los argentinos Grupo Supervielle y Grupo Murchison, y el chileno Grupo Kawen también invirtieron en el tercer fondo de Alaya, que hasta ahora ha recaudado unos US$25 millones, o el 31% de su objetivo de US$80 millones para financiar empresas latinoamericanas, según el socio Juan Manuel Giner. El fondo Alaya III ya comenzó a invertir, con apuestas iniciales en la startup de criptomonedas argentina Lemoncash, la fintech SixClovers y la empresa peruana de tecnología alimentaria Megabite.

Alaya, fundada en 2012 y con sede en Santiago, ha invertido en 35 empresas desde su creación y su mayor éxito fue ser el primer inversor de Betterfly, una empresa chilena de tecnología de seguros que en febrero alcanzó una valoración de US$1.000 millones. El tercer fondo buscará inversiones en fases iniciales, entre US$500.000 y US$2 millones por empresa, con un enfoque en aquellas que tengan prácticas ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) “sobresalientes” o que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

“Trabajamos con las startups diciendo, para Alaya es fundamental el valor que ustedes den a trabajar estos puntos, y lo vamos a trabajar en el período de inversión de ocho a 10 años con ellos”, dijo Giner en una entrevista. “Las empresas en ‘early stage’ son nuestra especialidad. Somos muy hands-on para ayudarlas a crecer”.

La compañía también abrirá una oficina en México, que será dirigida por Claudio Barahona, uno de sus socios, quien se trasladará desde Chile, con el objetivo de apoyar a las empresas de su cartera que buscan crecer en ese mercado clave. Alaya actualmente cuenta con oficinas en Buenos Aires y Santiago y “venture partners” en Perú y Colombia.

El financiamiento para América Latina se ha desacelerado este año en medio de un entorno más difícil para el sector tecnológico a medida que aumentan las tasas en todo el mundo. Hasta el 27 de julio, las inversiones ascendían a US$6.100 millones, según la firma de datos financieros PitchBook. Esto se produce tras un récord de US$16.300 millones de capital de riesgo invertido en América Latina en 2021.

En este contexto, varios fondos de capital de riesgo latinoamericanos se han centrado en recaudar fondos para inversiones en fases iniciales, como 17Sigma y GridX que se centra en biotecnología.

Nota Original:

Ex-Soccer Star Among Investors in LatAm Venture Capital Fund

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.