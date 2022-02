La alcadesa de Miami-Dade da positivo a la covid-19

Miami, 18 feb La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció este viernes que dio positivo a la covid-19, agradeció tener la pauta completa de vacunación, refuerzo incluido, e instó a vacunarse a quienes no lo hayan hecho. La primera mujer en dirigir el condado más poblado de Florida subrayó en Twitter que se hizo la prueba como parte de un "protocolo estándar" porque tenía "síntomas leves". Lamentablemente arrojó un resultado positivo, dijo. La alcaldesa señaló que seguirá los protocolos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. sobre aislamiento y otras medidas. "La positividad de Miami-Dade actualmente está por debajo del 10 % y estamos finalmente viendo la luz al final de un oscuro túnel", escribió en Twitter. "Ahora es el momento de vacunarse y de ponerse el refuerzo y de que si has estado expuesto al virus, te hagas la prueba", dijo en un mensaje a los residentes en Miami-Dade. El condado de Miami-Dade es el tercero del país con más casos acumulados desde el inicio de la pandemia, solo por detrás del de Los Ángeles y Maricopa (Arizona), de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Con 66 años de edad, Daniella Levine Cava es abogada y trabajadora social y pertenece al Partido Demócrata. Desde 2014, fue concejal en la Junta Municipal de Miami-Dade y en 2020 fue elegida para la Alcaldía. En un estado cuyo gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha hecho gala de no seguir las recomendaciones en materia de la covid-19 de las autoridades sanitarias de EE.UU., Levine Cava ha sido una firme defensora del uso de mascarillas y de la vacunación.